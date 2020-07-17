Харьковская область теперь официально поделена на 7 районов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады Украины.
Так, украинский парламент принял постановление "О создании и ликвидации районов".
Решение было принято в пятницу, 17 июля.
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Согласно постановлению, в Харьковской области создано семь районов:
- Изюмский район;
- Красноградский район;
- Купянский район;
- Лозовский район;
- Люботинский район;
- Харьковский район;
- Чугуевский район.
Согласно постановлению, границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых и городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района.
Согласно постановлению, выборы депутатов районных советов ликвидированных районов проводиться не будут. Центральная избирательная комиссия обязана обеспечить формирование избирательных округов и проведения местных выборов в соответствии с новым административно-территориальным устроем.
Постановление вступает в силу на следующей день после публикации.
Также сообщалось, что в Днепропетровской области останется 7 районов из 22 ныне существующих. Так, на заседании в пятницу, 17 июля, Верховная Рада поддержала проект постановления №3650 о ликвидации 490 существующих районов на пользу 129 новых, укрупненных. "За" проголосовали 238 нардепов.
Напомним, ранее на Харьковщине взбунтовались против укрупнения районов: "Огромный дисбаланс".
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