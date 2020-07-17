Харьковская область теперь официально поделена на 7 районов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады Украины.

Так, украинский парламент принял постановление "О создании и ликвидации районов".

Решение было принято в пятницу, 17 июля.

Согласно постановлению, в Харьковской области создано семь районов:

Изюмский район;

Красноградский район;

Купянский район;

Лозовский район;

Люботинский район;

Харьковский район;

Чугуевский район.

Согласно постановлению, границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых и городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района.

Согласно постановлению, выборы депутатов районных советов ликвидированных районов проводиться не будут. Центральная избирательная комиссия обязана обеспечить формирование избирательных округов и проведения местных выборов в соответствии с новым административно-территориальным устроем.

Постановление вступает в силу на следующей день после публикации.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области останется 7 районов из 22 ныне существующих. Так, на заседании в пятницу, 17 июля, Верховная Рада поддержала проект постановления №3650 о ликвидации 490 существующих районов на пользу 129 новых, укрупненных. "За" проголосовали 238 нардепов.

Напомним, ранее на Харьковщине взбунтовались против укрупнения районов: "Огромный дисбаланс".

Как сообщала Politeka, экс-премьер Украины рассказал, какая реформа больше всего нужна украинцам.

Также Politeka писала, какие отрасли в Украине лидируют по уровню децентрализации.