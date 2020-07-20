Харьков оказался в конце рейтинга европейских городов по стоимости жизни

Соответствующий рейтинг по данным за последние полгода обнародовал сервис Numbeo, передает Politeka.

Составители рейтинга при составлении учли стоимость потребительских товаров, цену на аренду жилья, средний чек в ресторанах, стоимость основных продуктов. Сравнение цен происходило с Нью-Йорком (США), которому присвоили 100 баллов.

Так, по данным Numbeo, самым дорогим для проживания городом стал Цюрих со 130 баллами, за ним – Лугано, Базель, Женева, Лозанна (всего города - Швейцария). Париж на 13-м месте, Лондон разместился на 23-м.

Украинские города – внизу рейтинга. Дороже всего жить в Киеве (203 место). Харьков на 223-м месте. Дешевле, чем в Харькове и Киеве жить во Львове, Днепре, Запорожье, Виннице, Тернополе и Сумах.

Politeka сообщала, что Харьковская область теперь официально поделена на 7 районов. Украинский парламент принял постановление "О создании и ликвидации районов", решеение было принято в пятницу, 17 июля.

Согласно постановлению, в Харьковской области создано семь районов:

Изюмский район;

Красноградский район;

Купянский район;

Лозовский район;

Люботинский район;

Харьковский район;

Чугуевский район.

Границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых и городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района.

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