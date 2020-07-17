В Харькове обновлен "черный список" пляжей

Об этом пишет Politeka со ссылкой на результаты исследований воды, обнародованные областным лабораторным центром.

Сообщается, что специалисты лаборатории взяли пробы на харьковских пляжах и провели санитарно-микробиологический анализ. По его результатам стало известно, что в шести местах отдыха вода не соответствует нормам по содержанию кишечных палочек.

В Центре назвали эти водоемы:

Алексеевский лугопарк (6200 при норме до 5000 на литр);

Безлюдовское хранилище (9 500 при норме не более 5000 на литр);

городской пляж Изюма на реке Северский Донец (6200 при норме до 5000 на литр);

зона купания КП «Змиев-жилье» на реке Северский Донец в Змиеве (более 240 000 при норме до 5 000 на литр);

зона отдыха г. Красноград, река Берестовая (70 000 при норме до 5000 на литр);

пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка (21 000 при норме до 5000 на литр).

В связи с этим, в лабораторном центре не советуют харькочанам купаться в этих местах.

Ранее Politeka сообщала, что нудистский пляж в Южном оказался в списке лучших пляжей Украины. От городского центрального пляжа он находится в 15 минутах ходьбы в сторону курортного поселка Коблево. Это место примечательно тем, что пляж скрывают от постороннего взора, выложенные полукругом камни. Их специально построили местные жители во избежание нежелательных встреч со своими знакомыми.

Еще дикие пляжи есть в районе Каролино-Бугаз, на Чкаловском пляже – практически в центре города неподалеку от санатория имени Чкалова.

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