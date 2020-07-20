Ранены двое мужчин 37 и 27 лет

В Харькове в ночном клубе произошла стрельба, в результате которой двое мужчин получили огнестрельные ранения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, в результате стрельбы в Основянском районе Харькова двое мужчин получили огнестрельные ранения грудной клетки.

Стрельба произошла в переулке Костюринском, 2. В результате инцидента были ранены двое мужчин 37 и 27 лет, они госпитализированы.

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за санкциями указанных статей предусматривает до 7 лет лишения свободы.

По данным харьковских СМИ, стрельба произошла в ночь на воскресенье, 19 июля, в клубе Panorama.

Также есть информация, что ранеными могут быть сотрудники Государственной пограничной службы или Службы безопасности Украины.

"В 01.20 в караоке Panorama в переулке Костюринский, 2 во время драки неизвестный расстрелял двух то ли "погранцов", то ли СБУшников. У одного - огнестрельное ранение грудной клетки, у другого - грудной клетки и плеча. Фото не разрешили делать, подробности, надеюсь, появятся на днях", - сообщил очевидец.

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