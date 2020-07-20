Знайомі Галини не можуть повірити в те, що трапилося

У Харкові фотограф упала в шахту на заводі Шевченка і розбилася насмерть

Про трагедію повідомляє телеграм-канал «ТРУХА».

«Під час відкриття фотостудії Darkloft загинула фотограф! Всупереч заборонам залишати територію студії, дівчина проникла далеко за огороджену територію на заводі Шевченка і впала в шахту. Без мами залишилася неповнолітня дочка», – йдеться у наведеній інформації.

Як вдалося дізнатися виданню NewsRoom, загиблу звали Галина Карацюба.

«Ти залишишся в серцях, у роботах, у фото, у негативах», «Світла пам'ять...😔», «Світла пам'ять світлій людині», «Галяяяяя, як так.... Світла пам'ять....», «Покійтеся з миром», «Дуже шкода дівчинку... Царство небесне... 😥😥😥», «🙏 Удачі тобі на небі. янголятко», – пишуть на сторінці дівчини в Instagram.

Раніше ми писали про те, що після невдалої спроби зробити ефектне селфі в Петербурзі 42-річний блогер з Сергієва Посада потрапив у реанімацію.

У пошуках вдалого ракурсу чоловік забрався на трубу покинутої шестиповерхової котельні і в результаті необережного руху звалився вниз з великої висоти.

Як стало відомо, "швидку" викликали перехожі, які виявили на землі ледь живого чоловіка. У важкому стані його доставили в реанімацію. У потерпілого діагностували відкритий перелом правого стегна.

Ми також писали, що 40-річний чоловік розбився насмерть, упавши з недобудови в Харкові. Трагедія сталася на вулиці Клочківській, 117. В результаті падіння тіло чоловіка розірвало навпіл. Його виявили робітники.

Нагадаємо, прострелила голову під час селфі: безглузда трагедія приголомшила мережу.

Як повідомляла Politeka, у Харкові дитина на очах у матері потрапила в дику ситуацію.

Також Politeka писала про те, що скандальна красуня поділилася селфі з Кернесом.