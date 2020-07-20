У Харкові фотограф упала в шахту на заводі Шевченка і розбилася насмерть
Про трагедію повідомляє телеграм-канал «ТРУХА».
«Під час відкриття фотостудії Darkloft загинула фотограф! Всупереч заборонам залишати територію студії, дівчина проникла далеко за огороджену територію на заводі Шевченка і впала в шахту. Без мами залишилася неповнолітня дочка», – йдеться у наведеній інформації.
Як вдалося дізнатися виданню NewsRoom, загиблу звали Галина Карацюба.
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«Ти залишишся в серцях, у роботах, у фото, у негативах», «Світла пам'ять...😔», «Світла пам'ять світлій людині», «Галяяяяя, як так.... Світла пам'ять....», «Покійтеся з миром», «Дуже шкода дівчинку... Царство небесне... 😥😥😥», «🙏 Удачі тобі на небі. янголятко», – пишуть на сторінці дівчини в Instagram.
Раніше ми писали про те, що після невдалої спроби зробити ефектне селфі в Петербурзі 42-річний блогер з Сергієва Посада потрапив у реанімацію.
У пошуках вдалого ракурсу чоловік забрався на трубу покинутої шестиповерхової котельні і в результаті необережного руху звалився вниз з великої висоти.
Як стало відомо, "швидку" викликали перехожі, які виявили на землі ледь живого чоловіка. У важкому стані його доставили в реанімацію. У потерпілого діагностували відкритий перелом правого стегна.
Ми також писали, що 40-річний чоловік розбився насмерть, упавши з недобудови в Харкові. Трагедія сталася на вулиці Клочківській, 117. В результаті падіння тіло чоловіка розірвало навпіл. Його виявили робітники.
Нагадаємо, прострелила голову під час селфі: безглузда трагедія приголомшила мережу.
Як повідомляла Politeka, у Харкові дитина на очах у матері потрапила в дику ситуацію.
Також Politeka писала про те, що скандальна красуня поділилася селфі з Кернесом.