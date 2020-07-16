Гра точно не для дітей!

Передвиборчий креатив у Харкові набирає обертів

Не встигли жителі міста переварити інформацію про те, що графіті із зображенням Лева Ландау на стіні біля метро Гагаріна знищили заради реклами блоку Кернеса, як прийшла чергова креативна новинка, передає Politeka.net.

В одному з супермаркетів міста з'явилася настільна гра «Мафія харківська» за ціною 195 гривень. Відповідні фото опублікували у групі «СонцеЛикий Харків».

Відповідно до інструкції, в комплект входять по одній картці із зображенням мера Геннадія Кернеса, Салтівського вченого, Холодногірського маніяка, Повії з Московського проспекту, Боса мафії, по три карти Поліції і Мафії, а також п'ять карт Мирних жителів.

Гра розрахована на компанію від шести до 12 осіб у віці від 16 років, а час однієї гри зазначено в діапазоні від 15 до 25 хвилин.

Внизу приписка про те, що «гра несе виключно гумористичний характер».

Раніше ми розповідали про те, що в соцмережах очевидці публікують фотографії з рекламою партії «Блок Кернеса — Успішний Харків». Причому величезні банери прикрашають будівлю колишнього м'ясокомбінату, фасади будинків, сквери і парки.

Про свій намір поборотися за крісло міського голови Геннадій Кернес заявив ще в минулому році. Партія «Довіряй ділам» була на слуху постійно, але, мабуть, не виправдала сподівань, і тепер на арені з'явилася нова назва.

Хто складе конкуренцію багаторічному керівнику мерії від партії «Слуга народу» на місцевих виборах 25 жовтня, поки залишається загадкою.

Нагадаємо, незвичайного виборця помітили на ділянці в Харкові.

Як повідомляла Politeka, попередження Зеленського проігнорували на Харківщині.

Також Politeka писала, що Кернес опинився на краю прірви.