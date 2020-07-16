Предвыборный креатив в Харькове набирает обороты

Не успели жители города переварить информацию о том, что граффити с изображением Льва Ландау на стене возле метро Гагарина уничтожили ради рекламы блока Кернеса, как подоспела очередная креативная новинка, передает Politeka.net.

В одном из супермаркетов города появилась настольная игра «Мафия харьковская» по цене 195 гривен. Соответствующие фото опубликовали в группе «СолнцеЛикий Харьков».

Согласно инструкции, в комплект входят по одной карте с изображением мэра Геннадия Кернеса, Салтовского ученого, Холодногорского маньяка, Проститутки с Московского проспекта, Босса мафии, по три карты Полиции и Мафии, а также пять карт Мирных жителей.

Игра рассчитана на компанию от шести до 12 человек в возрасте от 16 лет, а время одной игры указано в диапазоне от 15 до 25 минут.

Внизу приписка о том, что «игра несет исключительно юмористический характер».

Ранее мы рассказывали о том, что в соцсетях очевидцы публикуют фотографии с рекламой партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков». Причем огромные баннеры украшают здание бывшего мясокомбината, фасады домов, скверы и парки.

О своем намерении побороться за кресло городского головы Геннадий Кернес заявил еще в прошлом году. Партия «Доверяй делам» была на слуху постоянно, но, видимо, не оправдала надежд, и теперь на арене появилось новое название.

Кто составит конкуренцию многолетнему руководителю мэрии от партии «Слуга народа» на местных выборах 25 октября, пока остается загадкой.

Напомним, необычного избирателя заметили на участке в Харькове.

Как сообщала Politeka, предупреждение Зеленского проигнорировали на Харьковщине.

Также Politeka писала, что Кернес оказался на краю пропасти.