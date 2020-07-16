У Харкові поліція встановлює причини ДТП за участю трамвая

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на Depo.Харків.

За інформацією прес-служби патрульної поліції Харківській області, в результаті зіткнення трамвая і автомобіля ДСНС постраждалих немає.

Про причини, що спровокували зіткнення, не повідомляється. Більш детальну інформацію поліції обіцяють надати найближчим часом.

Харків'яни пишуть в соцмережах пишуть, що ДТП сталося на Салтівському шосе біля зупинки "Самсонівська". Автомобіль рятувальників їхав з включеними світловими сигналами, однак, незважаючи на це, трамвай дорогу не поступився, в результаті чого машина пожежників перекинулася.

Раніше Politeka писала, що злива, який накрив Харків, перетворив вулиці міста на річки та озера. Харків'яни не втомлюються публікувати фото і відео наслідків зливи, який, до речі, продовжився і вранці.

Стихія не пошкодувала не тільки спальні райони міста: у водне полотно перетворилися та центральні вулиці Харкова з нещодавно відремонтованими дорогами і тротуарами.

Так, проспект Гагаріна був практично паралізований через те, що рівень води піднявся до критичної позначки. Водії на повному серйозі побоювалися за свої автомобілі і стояли в пробках.

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