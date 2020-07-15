Війна на сході України триває, і у військові госпіталі подалі від лінії фронту продовжують надходити постраждалі захисники

Так, у Харків привезли шістьох поранених бійців, передає «Укрінформ» з посиланням на начальника регіонального відділення інформаційного агентства Армія Inform Віталія Саранцева.

Військовослужбовців розмістили у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

«За офіційними даними, з 9 по 14 липня у військовий госпіталь надійшли шість поранених на Донбасі. Військові, які отримали травми 14 липня, в госпіталь ще не надходили. Останній госпіталізований отримав поранення 13 липня», – повідомив Саранцев.

У бійців травми різного ступеня тяжкості, більшість з яких вибухові та осколкові. Зараз постраждалим надають всю необхідну допомогу.

Саранцев додав, що найбільш «важких» воїнів доставлять літаком до інших госпіталів, у тому числі і в Київ. Поки що в цьому немає необхідності, а ось минулого тижня з Харкова до столиці літаком відправили 11 захисників.

За минулу добу на Донбасі поранено сім українських військових. Окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

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