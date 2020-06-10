В Харькове контрразведкой СБУ был задержан гражданина Украины, который работал на 74-й разведывательный центр Главного управления Генштаба ВС РФ.
Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что мужчина был завербован российскими спецслужбами во время своей поездки в РФ. Действуя под псевдонимом Сумрак, он выполнял задачи по сбору информации с ограниченным доступом из воинских частей на территории Харьковской области. Правоохранители задокументировали факт сбора информации по ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в район проведения ООС.
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Отмечается, что агент спецслужб Кремля был задержан при попытке получения таблицы парольных сигналов, которая позволила бы осуществлять паролирование в воздушных радиосетях авиации ВСУ и государственной авиации Украины, имеющих гриф совершенно "секретно". При обыске у задержанного изъяли носители информации с ограниченным доступом.
Задержанному злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области перекрыли канал поставок лекарств и медицинских средств для «ДНР»
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы.
Как установило следствие, местная жительница организовала переправку медикаментов и средств защиты на оккупированную Донеччину в адрес структурных подразделений «минздрава ДНР».
Она получала заказы от оккупантов на необходимые товары, закупала их в украинских аптеках и у подпольных производителей на Харьковщине, после чего переправляла через линию разграничения под видом гуманитарной помощи. А дальше курьеры мелкими партиями развозили лекарственные средства на временно оккупированных территориях.
Задержали «бизневумен» на горячем, когда она планировала отправить очередную партию медицинской продукции в «ДНР». Сотрудники СБУ изъяли медицинские маски, лекарства, средства дезинфекции и тому подобное.
Напомним, скандальный экс-силовик, разгонявший Евромайдан в Харькове, избежал наказания.
Как сообщала Politeka, сепаратист покалечил героя АТО.
Также Politeka писала, что харьковского подельника Стрелкова отправили, куда следует.