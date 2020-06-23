За призывы к свержению украинской власти житель Харьковщины понесет заслуженное наказание
Уроженец Люботина, проживающий в Чугуеве, еще в августе прошлого года разработал «план прихода русских людей» к власти, передает NewsRoom.
Он создал страницу в социальной сети Фейсбук, где публиковал посты с призывами захватить государственную власть в Украине. Мужчина предлагал начать со штурма Чугуевскийого отдела полиции и местного горсовета, а дальше в планах числились Офис президента и Верховная Рада.
По мнению «захватчика», успешная операция в Чугуеве способствовала бы появлению большого количества сторонников, которые бы помогли разобраться с Киевом.
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После переворота мужчина хотел создать «Харьковскую народную республику» и «присоединиться к россиянам».
На такую активную сепаратистскую деятельность обратили внимание правоохранительные органы и наведались к «завоевателю». В ходе судебного разбирательства он признал свою вину, однако от дачи показаний наотрез отказался.
За действия, направленные на насильственное свержение государственной власти Дергачевский районный суд Харьковской области приговорил жителя Чугуева к году лишения свободы. Кроме того, ему придется заплатить почти 10 тысяч гривен за лингвистическую экспертизу.
На данный момент решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.
Ранее мы писали о том, что в Харькове контрразведкой СБУ был задержан гражданина Украины, который работал на 74-й разведывательный центр Главного управления Генштаба ВС РФ.
Действуя под псевдонимом Сумрак, он выполнял задачи по сбору информации с ограниченным доступом из воинских частей на территории Харьковской области. Правоохранители задокументировали факт сбора информации по ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в район проведения ООС.
Отмечается, что агент спецслужб Кремля был задержан при попытке получения таблицы парольных сигналов, которая позволила бы осуществлять паролирование в воздушных радиосетях авиации ВСУ и государственной авиации Украины, имеющих гриф «совершенно секретно». При обыске у задержанного изъяли носители информации с ограниченным доступом.
Напомним, скандальный экс-силовик, разгонявший Евромайдан в Харькове, избежал наказания.
Как сообщала Politeka, сепаратист покалечил героя АТО.
Также Politeka писала, что харьковского подельника Стрелкова отправили, куда следует.