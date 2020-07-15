Война на востоке Украины продолжается, и в военные госпитали подальше от линии фронта продолжают поступать пострадавшие защитники

Так, в Харьков привезли шестерых раненых бойцов, передает «Укринформ» со ссылкой на начальника регионального отделения информационного агентства Армия Inform Виталия Саранцева.

Военнослужащих разместили в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

«По официальным данным, с 9 по 14 июля в военный госпиталь поступили шесть раненых на Донбассе. Военные, получившие травмы 14 июля, в госпиталь еще не поступали. Последний госпитализированный получил ранения 13 июля», – сообщил Саранцев.

У бойцов травмы различной степени тяжести, большинство из которых взрывные и осколочные. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Саранцев добавил, что наиболее «тяжелых» воинов доставят самолетом в лругие госпиталя, в том числе и в Киев. Пока что в этом нет необходимости, а вот на прошлой неделе из Харькова в столицу самолетом отправили 11 защитников.

За прошлые сутки на Донбассе ранены семь украинских военных. Оккупанты 18 раз открывали огонь по позициях ВСУ.

Ранее мы писали о том, что волонтер Наталия Юсупова раскритиковала украинскую власть за равнодушие к защитникам государства. Поводом для крика души стал тот факт, что на похоронах Героя Украины Тараса Матвиива, который погиб, спасая побратимов, не явился никто из Офиса президента, включая самого главу государство, не было никого из партии «Слуга народа», прощание проигнорировали и отечественные звезды.

Напомним, появились фото воинов Украины, которые отдали жизни, защищая родину.

Как сообщала Politeka, житель Харьковщины планировал создание "ХНР" и взятие Киева.

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