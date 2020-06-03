В мае ВСУ получили пять бронетранспортеров, разработанных харьковскими конструкторами

Технику воинам передало Харьковское конструкторское бюро по машиностроению, входящее в состав государственного концерна «Укроборонпром», передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Все пять БТР-4Е укомплектованы пулеметами производства киевского государственного предприятия «Маяк». Бронеттранспортеры были изготовлены ПВО время карантина, прошли проверку и уже доставлены в военные части, рассказал директор предприятия Яков Мормило.

Как известно, выполнение поставок харьковским предприятием происходит по контракту с Минобороны с 2016 года, который был разблокирован совместными усилиями президента Украины, правительства, Минобороны и нового руководства «Укроборонпрома» в конце 2019 года.

Ранее мы писали о том, что в январе на этом оборонном заводе разгорелся грандиозный скандал. Три корпуса из брони, которую получили в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени Морозова, предназначенные для новых БТР-4, оказались бракованными.

На фотографиях, которые опубликовал директор информационно–консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, на зачищенном от краски корпусе были видны трещины. По его словам, новые корпусы некачественно сварены, в них под тонким слоем металла можно найти пустоты, которые легко могут пробить пули врага. При этом каждый корпус стоит 3,2 млн. грн.

В «Укроборонпроме» отреагировали на информацию и приняли меры: директору ХКБМ Якову Мормило и владельцу Лозовского кузнечно-механического завода дали сутки на проверку качества корпусов БТР-4Е и подтверждение или опровержение информации, обнародованной Згурцем. Более того, директора ЛКМЗ вызвали в Киев с объяснительной.

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Как сообщала Politeka, на оборонном предприятии Харькова разразился грандиозный скандал.

Также Politeka писала, что верхушка харьковской «оборонки» поразила тесными связями с Россией.