У Харкові демонтують один з ринків
Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення очевидців в соцмережі Facebook.
Так, в районі так званого Круглого ринку (Салтівського ринку) на вулиці Героїв Праці демонтували торгові ряди.
На фотографіях, зроблених очевидцями, можна побачити, що павільйонів більше немає.
У соцмережі харків’яни пишуть, що місці Салтівського ринку буде зводитися супермаркет "Рост".
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"Змагання "Рост - Клас" продовжуються", - іронізують в коментарях.
Як відомо "Рост" і "Клас" є найпопулярнішими супермаркетами у Харкові.
Раніше також повідомлялось про скандал із закупівлею китайських поїздів для метро Харкова.
Так, тендер на поставку поїздів-труб для харківського метро виграла китайська компанія, але Крюківський вагонобудівний завод не згоден з результатами тендера і вирішив оскаржити дане рішення.
"ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в Україні виробником поїздів метро і має реальний досвід постачання зазначеної продукції як Київського, так і для Харківського метрополітену", – заявили на підприємстві.
Завод пропонує зібрати для Харкова поїзди з характеристиками, що практично не відрізняються від тих, які запропонували китайські виробники. Переміщення пасажирів з вагона у вагон також буде вільним – через герметичні переходи.
Нагадаємо, працівники метро збунтувалися в Харкові: кадри відчаю і подробиці.
Також Politeka писала, що Харкові оцінили шанси Кернеса на третій термін: "Тотальне ніщо".