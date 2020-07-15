У Харкові демонтують один з ринків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення очевидців в соцмережі Facebook.

Так, в районі так званого Круглого ринку (Салтівського ринку) на вулиці Героїв Праці демонтували торгові ряди.

На фотографіях, зроблених очевидцями, можна побачити, що павільйонів більше немає.

У соцмережі харків’яни пишуть, що місці Салтівського ринку буде зводитися супермаркет "Рост".

"Змагання "Рост - Клас" продовжуються", - іронізують в коментарях.

Як відомо "Рост" і "Клас" є найпопулярнішими супермаркетами у Харкові.

Раніше також повідомлялось про скандал із закупівлею китайських поїздів для метро Харкова.

Так, тендер на поставку поїздів-труб для харківського метро виграла китайська компанія, але Крюківський вагонобудівний завод не згоден з результатами тендера і вирішив оскаржити дане рішення.

"ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в Україні виробником поїздів метро і має реальний досвід постачання зазначеної продукції як Київського, так і для Харківського метрополітену", – заявили на підприємстві.

Завод пропонує зібрати для Харкова поїзди з характеристиками, що практично не відрізняються від тих, які запропонували китайські виробники. Переміщення пасажирів з вагона у вагон також буде вільним – через герметичні переходи.

Нагадаємо, працівники метро збунтувалися в Харкові: кадри відчаю і подробиці.

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