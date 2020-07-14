Жінка, яка задушила в Харкові сина і вбила себе, мала фінансові проблеми

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на прес-службу ГУ НПУ в Харківській області.

З'явилася інформація, що на місці вбивства і суїциду була виявлена передсмертна записка, залишена загиблою. Попередньо встановлено, що жінка задушила свого десятирічного сина, після чого порізала собі вени і померла від втрати крові.

"За словами сусідів, жінка вела себе адекватно, не зловживала спиртними напоями. Часто просила гроші в борг і завжди повертала їх. Поліцейські з'ясували, що останні півроку харків'янка мала фінансові проблеми, брала кредити і не могла їх самостійно повернути, тому перебувала в депресивному стані", – йдеться у повідомленні поліції.

Також стало відомо, що раніше жінка не притягувалася ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності. Жила разом з мамою, братом і дитиною.

За однією з версій слідчих, жінка пішла на злочин через кредитну заборгованість. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України.

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