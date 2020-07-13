В Лозовском районе Харьковщины четверо подростков сбежали из дома семейного типа
Побег случился 12 июля, в воскресенье, около девяти часов вечера, в селе Зеленый Гай, передает Politeka.net cо ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.
14-летний Максим Кучеренко, 17-летний Виталий Фольтен, 13-летняя Карина и 12-летний Иван Иващенко не дают о себе знать уже больше 12 часов.
Приметы Максима Кучеренко: рост 162-169 сантиметра, худощавого телосложения, волосы каштановые.
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Был одет в футболку, спортивные штаны, сине-серые кроссовки. На руках у мальчика есть порезы, а также мелкие татуировки и рисунок в виде «крестики-нолики».
Приметы Виталия Фольтена: рост 162-169 сантиметров, полного телосложения, волосы короткие. Один из пальцев на правой руке в гипсе.
Приметы Карины Иващенко: рост 152 сантиметра, полного телосложения, черные волосы. При себе имела зеленый рюкзак.
Приметы Ивана Иващенко: маленького роста, волосы короткие, полного телосложения. На руке имеет следы от повреждения сеткой.
Если кому-то известна информация о местонахождении детей, просьба сообщить в Лозовский отдел полиции по телефонам: (05745) 9-00-64 - дежурная часть или «102», 0959441288 и 0669340346 - инспекторы полиции, 0966029870 - опекун Наталья Кивалко.
Напомним, на Харьковщине бесследно исчез подросток.
Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей.
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