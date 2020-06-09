В Харькове уже несколько дней безуспешно ищут 43-летнюю женщину

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на соцсети, Валентина Чекман, которая проживает по улице С.Грицевца, 16а, ушла из дома в пятницу, 5 июня в восемь часов утра, и с тех пор о ней нет никаких известий.

Была одета в серую джинсовую курточку, серые джинсы, черные кроссовки с высокой белой подошвой, при себе имела небольшую сумку черного цвета.

Если кому-то что-то известно о пропавшей и ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам (068) 379 43 45 или 102, а также любым удобным способом.

Ранее сообщалось о том, что 8 июня в Красноградский отдел полиции обратился мужчина, который сообщил, что его трехлетний сын во время прогулки по лесу убежал, и его не удается найти. По тревоге был поднят личный состав Красноградского, Зачепиловского и Кегичевского отделов полиции. В ходе поисков сотрудники Красноградского отдела полиции около 17:00 установили местонахождение ребенка. К счастью, малыш был цел и невредим.

Мы писали о том, что на Харьковщине почти неделю разыскивают 28-летнего Алексея Гордиенко. Житель поселка Купянск-Узловой 31 мая в шесть часов вечера прислал прощальное смс на телефон жены и с тех пор бесследно исчез.

Приметы Алексея Гордиенко: рост около 165 см, худощавый.

Был одет в серую шапку, серую ветровку, черные спортивные штаны и темно-синий свитер с узором. При себе у мужчины была барсетка с паспортом и банковской картой, на которой могла храниться небольшая сумма.

Напомним, мать с ребенком бесследно исчезли в Харькове.

Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей.

Также Politeka писала, что девушка с ребенком таинственно исчезли посреди ночи, родные молят о помощи.