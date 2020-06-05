В Харькове полиция разыскивает девочку 2007 года рождения

Как сообщает Politeka.net cо ссылкой на информацию правоохранителей, Таисия Дмитренко ушла из дома 4 июня, в четверг, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы девочки: рост 175 сантиметров, длинные русые волосы, голубые глаза, широкие брови, курносый нос.

Была одета в короткие синие шорты, бежевую кофту, тканевые синие кроссовки.

В полиции уточнили, что ранее девочка уже не раз покидала место проживания.

Если кому-то известна какая-то информация, которая поможет в поисках ребенка, просьба обратиться в Харьковский отдел полиции по телефонам: 102, (057) 7487350, 0990732499 или сообщить другим удобным способом.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники Первомайского отдела полиции разыскивают 14-летнюю Виолетту Штагер, которая утром первого июня сбежала из дома и до сих пор не вернулась.

По информации правоохранителей, в первый день лета в семь часов утра девочка вылезла через окно собственного дома. До сих пор никаких известий о ней нет. По словам правоохранителей, это – не первый побег подростка, и она может находиться в разных городах области.

Приметы пропавшей: на вид 13-14 лет, рост 150 сантиметров, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза.

Была одета в черные джинсы, синюю футболку с длинным рукавом, черные кроссовки с красными вставками.

Если у кого-то есть хоть какая-то информация о разыскиваемой, просьба сообщить в Первомайский отдел полиции по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 068-085-41-91, 066-834-05-82, 102 или другим удобным способом.

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