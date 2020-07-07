Несовершеннолетней нет уже сутки

На Харьковщине безвести пропала 16-летняя студентка колледжа

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Александра Кудрянская, жительница Люботина, в понедельник, 6 июля, в семь часов утра поехала в медицинский колледж в Харькове и не вернулась. Родители девушки сразу же забили тревогу, поскольку не могут выйти с дочерью на связь.

Приметы Александры: на вид 16-18 лет, рост 162 сантиметра, среднего телосложения, волосы світло-русые, длиной до шеи, глаза светло-коричневые, лицо овальное.

Особые приметы: на правой стороне носа пирсинг.

Была одета в коричневую юбку, черную майку и черные шлепанцы.

Если кому-то известна информация, которая поможет в поисках пропавшей, просьба звонить на номера 102 или (057) 741 15 53.

Ранее мы писали о том, что Краснокутский отдел полиции на Харьковщине разыскивает несовершеннолетнего Артура Петренко, 2003 года рождения, который ушел из дома, и сейчас о его судьбе ничего неизвестно.

Правоохранители отмечают тот момент, что ранее он уже неоднократно уходил из дома.

Приметы Артура: на вид 16-20 лет, рост около 180-190 см, худощавого телосложения, темные волосы, серо-голубые глаза.

Был одет в коричневую футболку и, возможно, в желтую кофту.

Если кому-то известна информация, которая может помочь в поисках, просьба сообщить по телефонам: «102», 8 (05756) 3-14-71, 0971606291, 0986134354 или другим удобным способом.

Напомним, на Харьковщине бесследно исчез подросток.

Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей.

Также Politeka писала, что в Харькове бесследно пропала женщина.