На Харьковщине безвести пропала 16-летняя студентка колледжа
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Александра Кудрянская, жительница Люботина, в понедельник, 6 июля, в семь часов утра поехала в медицинский колледж в Харькове и не вернулась. Родители девушки сразу же забили тревогу, поскольку не могут выйти с дочерью на связь.
Приметы Александры: на вид 16-18 лет, рост 162 сантиметра, среднего телосложения, волосы світло-русые, длиной до шеи, глаза светло-коричневые, лицо овальное.
Вернувшаяся с того света Бабкина рассказало о пережитом, Галкин потерял дар речи: "Свет и голоса..."
Звезда фильмов "Квартал 95" торгует пирожками на вокзале, актера совсем не узнать: "Остался не у дел"
"Резкое изменение погоды!": чудовищная жара и грозы добьют украинцев, синоптик выдала точный прогноз
Украинцам трижды пересчитают зарплату, появилось срочное заявление Кабмина: кто получит деньги
Особые приметы: на правой стороне носа пирсинг.
Была одета в коричневую юбку, черную майку и черные шлепанцы.
Если кому-то известна информация, которая поможет в поисках пропавшей, просьба звонить на номера 102 или (057) 741 15 53.
Ранее мы писали о том, что Краснокутский отдел полиции на Харьковщине разыскивает несовершеннолетнего Артура Петренко, 2003 года рождения, который ушел из дома, и сейчас о его судьбе ничего неизвестно.
Правоохранители отмечают тот момент, что ранее он уже неоднократно уходил из дома.
Приметы Артура: на вид 16-20 лет, рост около 180-190 см, худощавого телосложения, темные волосы, серо-голубые глаза.
Был одет в коричневую футболку и, возможно, в желтую кофту.
Если кому-то известна информация, которая может помочь в поисках, просьба сообщить по телефонам: «102», 8 (05756) 3-14-71, 0971606291, 0986134354 или другим удобным способом.
Напомним, на Харьковщине бесследно исчез подросток.
Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей.
Также Politeka писала, что в Харькове бесследно пропала женщина.