Женщина, задушившая в Харькове сына и убившая себя, имела финансовые проблемы

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на пресс-службу ГУ НПУ в Харьковской области.

Появилась информация, что на месте убийства и суицида была обнаружена предсмертная записка, оставленная погибшей. Предварительно установлено, что женщина задушила своего десятилетнего сына, после чего порезала себе вены и скончалась от потери крови.

"По словам соседей, женщина вела себя адекватно, спиртными напитками не злоупотребляла. Часто просила деньги в долг и всегда их возвращала. Полицейские выяснили, что последние полгода харьковчанка имела финансовые проблемы, брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии", – сказано в сообщении полиции.

Также стало известно, что ранее женщина не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности. Жила вместе с мамой, братом и ребенком.

По одной из версий следователей, женщина пошла на преступление из-за кредитной задолженности. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины.

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