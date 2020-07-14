За первый квартал текущего года число жителей Харьковской области уменьшилось на 13 598 человек
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на региональное управление статистики.
Так, больше всего людей в регионе умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, несчастных случаев (включая убийства) и заболеваний пищеварительной системы.
"За первый квартал текущего года из-за проблем с кровообращением скончалось 9 530 человек. Это – 70% всех умерших в Харьковской области. Почти 14% людей (1 901 человек) погубил рак", – сообщили в ведомстве.
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Еще 690 жителей региона скончались в результате убийств и различных несчастных случаев. Под колесами автотранспорта погибли 62 человека, покончили жизнь самоубийством 61 человек; 41 – отравились алкоголем; 13 погибли в результате пожаров, еще 11 – утонули.
От заболеваний пищеварительной системы умерли 534 человека, из них 26 человек ушли из жизни в результате алкоголизма: у скончавшихся отказала печень.
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