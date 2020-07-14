Жителей Харьковщины за три месяца стало меньше на 13 тысяч

За первый квартал текущего года число жителей Харьковской области уменьшилось на 13 598 человек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на региональное управление статистики.

Так, больше всего людей в регионе умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, несчастных случаев (включая убийства) и заболеваний пищеварительной системы.

"За первый квартал текущего года из-за проблем с кровообращением скончалось 9 530 человек. Это – 70% всех умерших в Харьковской области. Почти 14% людей (1 901 человек) погубил рак", – сообщили в ведомстве.

Еще 690 жителей региона скончались в результате убийств и различных несчастных случаев. Под колесами автотранспорта погибли 62 человека, покончили жизнь самоубийством 61 человек; 41 – отравились алкоголем; 13 погибли в результате пожаров, еще 11 – утонули.

От заболеваний пищеварительной системы умерли 534 человека, из них 26 человек ушли из жизни в результате алкоголизма: у скончавшихся отказала печень.

Politeka писала, что доведенная до отчаяния харьковчанка забрала две жизни, детали ЧП: "Сначала ребенка, потом..."

На Харьковщине зафиксирован новый вирусный антирекорд: тревожные цифры

"Печально и горько": харьковчане жалуются на горы мусора на погостах, фото.