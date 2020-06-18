Вторые сутки подряд Харьковщина шокирует вирусными антирекордами

Если накануне в регионе количество новых заболевших, а это 57 человек, было самым высоким за весь период пандемии, то сегодня, 18 июня, установлен абсолютный антирекорд по смертности от вируса.

По данным СНБО, за последние сутки в Харьковской области зафиксировано 55 новых случаев заражения, а также четыре смерти. Таким образом, китайский вирус унес 66 жизней в регионе.

За сутки выздоровели 12 человек, а общее количество поборовших недуг – 786.

Отметим, что антирекорд по заболевшим за сутки поставлен и в Украине. Зафиксировано 829 новых случаев. Всего в стране 34063 заболевших, 966 человек скончались, причем 23 – за последние 24 часа. 14943 гражданина выздоровели.

Ранее мы сообщали о том, что в связи с ростом количества зараженных власти Харькова усиливают контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. С 20 июня тех, кто рискнет спуститься в метро без маски на лице, могут оштрафовать на сумму от 17 до 37 тысяч. Для юридических лиц предельная цифра штрафа – 170 тысяч.

Мы также писали о том, что 50 сотрудников диспансера, где проходят лечение ликвидаторы на ЧАЭС, отказались от работы с людьми, у которых подтвержден COVID 19. Они написали объяснительные администрации заведения, подчеркнув, что не готовы рисковать здоровьем своим и своих родных.

Напомним, у Кернеса решили усилить контроль за харьковчанами.

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Также Politeka писала, что на Харьковщине школьница пошила тысячи масок для врачей и земляков.