В Харькове и области за последние сутки китайский вирус подтвердился у 57 человек

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.

Это – новый антирекорд региона с начала пандемии. Выздоровело за сутки 22 человека. Летальных случаев не зафиксировано.

Что касается других цифр, то всего лабораторно подтверждено 1652 случая заражения, 774 человека выздоровели, 57 жителей Харьковщины скончались.

На рассмотрении остаются 248 подозрений.

17 июня антирекорд по заболеваемости китайским вирусом зарегистрирован и по Украине. В стране подтвердили 758 новых случаев заражения, 31 человек скончался.

Ранее мы сообщали о том, что более пятидесяти сотрудников Харьковского областного диспансера радиационной защиты написали объяснительные по поводу несогласия лечить людей с СOVID-19.

Мотивы, по которым врачи не хотят иметь дело с зараженными вирусом, разные.

«Сейчас идти и рисковать своей семьей? Я жить хочу. Ребенка доучить хочу. Так же и все остальные. Мы же не шли работать в инфекционную больницу. Я понимаю, что это горе для всей страны, но, простите, почему нас государство не думает, а за нее должны?», – рассказала журналистам санитарка Татьяна Иванова.

Мы также рассказывали о том, что в электротранспорте Харькова, как наземном, так и подземном, усиливают контроль за наличием защитных масок у пассажиров и работников, а также проведением дезинфекции.

Также в мэрии рекомендовали правоохранительным органам усилить надзор за тем, как жители города соблюдают противоэпидемические требования в общественных местах, в том числе в транспорте, а также реагировать на нарушения.

Напомним, Харьковщина установила новый вирусный антирекорд.

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Также Politeka писала, что на Харьковщине школьница пошила тысячи масок для врачей и земляков.