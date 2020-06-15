Послабление карантина из-за китайского вируса многие в Харькове восприняли как повод забыть о мерах предосторожности и таких понятиях как маска и социальная дистанция

Яркий пример человеческой беспечности – фотографии в группе «Харьков 1654», сделанные в Журавлевском гидропарке в Харькове.

На снимках – забитые отдыхающими берега водоема, сотни людей в воде, на аттракционах и в очереди за пивом. При этом ни о каком соблюдении дистанции речи не идет.

По словам пользователей, въезд на территорию был платным, 50 гривен, однако, судя по огромным очередям из машин, это отдыхающих не остановило.

В свою очередь под публикацией харьковчане рассказывают о том, что в парках города был не меньший аншлаг. И если одни предупреждают о том, что теперь стоит ждать новой вспышки вируса, другие оправдывают отдыхающих тем, что ничего страшного не произойдет.

«Я там была. Это не аншлаг. Это пипец!!! Грязь. Вода как помои... люди бухие... рассадник заразы, а не пляж... Всё в бычках, банках, стаканах... Фу!!! Больше туда ни ногой....Почему нельзя почистить дно??? Где элементарные правила гигиены?», «Судя по пляжу это ещё цветочки...🤦🏻‍♀️ Не понимаю, а что пляж- это жизненно необходимо?🤔 Витамин Д можно получить и не в этом бедламе!», «Так Украина никогда не выйдет с карантина», – пишут в комментариях.

При этом опасный вирус никуда не делся. В субботу, 13 июня, на Харьковщине зафиксировали новый антирекорд: 56 новых заболевших за сутки.

Напомним, полиция устроила облаву на пассажиров метро в Харькове.

Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

Также Politeka писала, что на улицах Харькова появятся сотни видеоловушек.