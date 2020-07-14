До місцевих виборів ще кілька місяців, однак весь Харків вже усіяний бордами, плакатами та банерами
Про перспективи того, хто стане міським головою міста-мільйонника, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук журналіст Павло Федосенко.
«Я б радий помилятися, але схоже на те, що Кернес знову стане мером. Не здивуюся, якщо навіть поб'є свій минулий рекорд», – зазначив він.
Такий прогноз має під собою досить вагомі підстави, оскільки всерйоз ніхто не налаштований скласти конкуренцію дворазовому меру Харкова.
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«Щоб завалити ГАКа, потрібно було починати п'ять років тому. Будувати кампанію, виходити в публічну площину, підвищувати впізнаваність, працювати над позиціонуванням, вкладати гроші. А ще наживати собі ворогів і проблем, так. Малою кров'ю тут не обійдешся», – резюмує автор.
За фактом же за три місяці до виборів ніяких кандидатів, крім Кернеса, не видно і не чутно:
«Що бачимо по факту за три місяці до виборів? Порожнеча. Тотальне ніщо. Ау, кандидати? Ви де? Вискочите із засідки у вересні, промимрив щось про альтернативу».
Раніше Кернес заявляв, що нікому не дозволить «відкусити голоси» виборців і запевнив усіх у тому, що любить Харків і має купу планів на третій термін, серед яких завершення нечувано дорогої реконструкції зоопарку, спорудження дороги на Салтівку тощо.
Ми писали про те, що борди з рекламою партії Кернеса заполонили дороги навколо Харкова. Причому побачити портрет мера можна практично кожні сто метрів.
Нагадаємо, незвичайного виборця помітили на ділянці в Харкові.
Як повідомляла Politeka, попередження Зеленського проігнорували на Харківщині.
Також Politeka писала, що Кернес опинився на краю прірви.