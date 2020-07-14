Кандидат поки тільки один, але дуже напористий!

До місцевих виборів ще кілька місяців, однак весь Харків вже усіяний бордами, плакатами та банерами

Про перспективи того, хто стане міським головою міста-мільйонника, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук журналіст Павло Федосенко.

«Я б радий помилятися, але схоже на те, що Кернес знову стане мером. Не здивуюся, якщо навіть поб'є свій минулий рекорд», – зазначив він.

Такий прогноз має під собою досить вагомі підстави, оскільки всерйоз ніхто не налаштований скласти конкуренцію дворазовому меру Харкова.

«Щоб завалити ГАКа, потрібно було починати п'ять років тому. Будувати кампанію, виходити в публічну площину, підвищувати впізнаваність, працювати над позиціонуванням, вкладати гроші. А ще наживати собі ворогів і проблем, так. Малою кров'ю тут не обійдешся», – резюмує автор.

За фактом же за три місяці до виборів ніяких кандидатів, крім Кернеса, не видно і не чутно:

«Що бачимо по факту за три місяці до виборів? Порожнеча. Тотальне ніщо. Ау, кандидати? Ви де? Вискочите із засідки у вересні, промимрив щось про альтернативу».

Раніше Кернес заявляв, що нікому не дозволить «відкусити голоси» виборців і запевнив усіх у тому, що любить Харків і має купу планів на третій термін, серед яких завершення нечувано дорогої реконструкції зоопарку, спорудження дороги на Салтівку тощо.

Ми писали про те, що борди з рекламою партії Кернеса заполонили дороги навколо Харкова. Причому побачити портрет мера можна практично кожні сто метрів.

Нагадаємо, незвичайного виборця помітили на ділянці в Харкові.

Як повідомляла Politeka, попередження Зеленського проігнорували на Харківщині.

Також Politeka писала, що Кернес опинився на краю прірви.