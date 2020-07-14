Передвиборчий ролик екс-нардепа Михайла Добкіна, який вирішив підкорити Київ, справив ефект вибуху бомби
Незабаром після появи цього епічного відео соцмережі зарясніли перепостами і коментарями з думкою про художню та практичну цінність відео, акторську гру кандидата і його шанси на перемогу.
Так, відомий харківський журналіст Павло Федосенко відзначив прогрес політика після пріснопам'ятного відео з Кернесом в 2012 році, де, будучи кандидатом у мери Харкова, Добкін намагався прочитати текст на камеру.
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Обережно, ненормативна лексика!
«А Добкін молодець. Піддається навчанню. У новому ролику ні слова не сказав. Від гріха подалі 🤐», – написав він.
Його колега Юрій Ларін тут же підшукав політику двійника: російського співака Шуру. Причому, судячи з картинки, Шура – «неповторний оригінал», а політик з Харкова – «жалюгідна пародія». При цьому схожість між ними таки проглядається: обидва лисі і бородаті.
«Той випадок, коли краще проголосувати за мотоцикл, ніж за його власника», – написав один з користувачів під публікацією.
А ось колишній нардеп Борислав Береза навіть був удостоєний зворотного зв'язку від кандидата.
«Харків від нього позбувся, так воно Київ хоче. Вухо від оселедця, а не мерство столиці України. Хоча, це ж лише його понти. Ми ж всі пам'ятаємо, що з таким обличчям йому грошей ніхто не дасть. Допа йде в дупу», – написав він у Фейсбуці.
«Береза, ти дуб», – прокоментував опонент і був удостоєний окремої відповіді.
Як відомо, про свій намір поборотися за крісло мера Києва Добкін заявив ще місяць тому. Схоже на те, що політик таки вирішив спробувати свої сили і в'їхав в передвиборну гонку на американському мотоциклі при повному байкерському параді.
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