У кандидата вийшло звернути на себе увагу!

Передвиборчий ролик екс-нардепа Михайла Добкіна, який вирішив підкорити Київ, справив ефект вибуху бомби

Незабаром після появи цього епічного відео соцмережі зарясніли перепостами і коментарями з думкою про художню та практичну цінність відео, акторську гру кандидата і його шанси на перемогу.

Добкин, записал первый рекламный ролик и идёт в мэры Киева. #kharkiv #kharkov #харьков #харків #новости #news #kharkivonline #kharkovonline #харьковонлайн Gepostet von Харьков online am Montag, 13. Juli 2020

Так, відомий харківський журналіст Павло Федосенко відзначив прогрес політика після пріснопам'ятного відео з Кернесом в 2012 році, де, будучи кандидатом у мери Харкова, Добкін намагався прочитати текст на камеру.

Обережно, ненормативна лексика!

«А Добкін молодець. Піддається навчанню. У новому ролику ні слова не сказав. Від гріха подалі 🤐», – написав він.

Його колега Юрій Ларін тут же підшукав політику двійника: російського співака Шуру. Причому, судячи з картинки, Шура – «неповторний оригінал», а політик з Харкова – «жалюгідна пародія». При цьому схожість між ними таки проглядається: обидва лисі і бородаті.

«Той випадок, коли краще проголосувати за мотоцикл, ніж за його власника», – написав один з користувачів під публікацією.

А ось колишній нардеп Борислав Береза навіть був удостоєний зворотного зв'язку від кандидата.

«Харків від нього позбувся, так воно Київ хоче. Вухо від оселедця, а не мерство столиці України. Хоча, це ж лише його понти. Ми ж всі пам'ятаємо, що з таким обличчям йому грошей ніхто не дасть. Допа йде в дупу», – написав він у Фейсбуці.

«Береза, ти дуб», – прокоментував опонент і був удостоєний окремої відповіді.

Як відомо, про свій намір поборотися за крісло мера Києва Добкін заявив ще місяць тому. Схоже на те, що політик таки вирішив спробувати свої сили і в'їхав в передвиборну гонку на американському мотоциклі при повному байкерському параді.

Нагадаємо, скандальний Добкін засвітився з забороненим символом на грудях: "Буде завжди".

Як повідомляла Politeka, схудлий Добкін показав, як рятується від вірусу: "Спасибі, Одеса".

Також Politeka писала, що скандальний Добкін зібрався посадити "розкольника" Порошенка.