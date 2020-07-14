Харків'янам, які вирішать здати на права, доведеться зіткнутися з деякими нововведеннями

Міністерство внутрішніх справ оновило правила видачі водійських посвідчень, передає Politeka.net.

Тепер, щоб отримати цей документ, учням автошкіл доведеться забути навіть думати про те, щоб заплатити за здачу теорії та практики водіння.

Справа в тому, що обидва етапи іспитів будуть зніматися на відеокамеру.

Теоретична частина:

Теоретичний екзамен приймається у спеціально обладнаному приміщенні ТСЦ МВС. Екзаменаційний білет налічує 20 запитань, до кожного з яких є від 2 до 5 варіантів відповідей (один з них – правильний).

У разі відкриття двох і більше категорій транспортних засобів теоретичний іспит складається за екзаменаційними білетами вищої категорії. Він триває 20 хвилин, починаючи з моменту виведення на екран монітора першого запитання.

У разі допущення трьох помилок, а також якщо людина попадеться на підгляданні або використанні підказок, вона може перездати іспит не раніше ніж через п'ять календарних днів, відлік яких починається з наступного після іспиту дня.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту дійсний три місяці.

У випадку нездачі тесту з першої спроби та за наявності відповідного документа, його можна буде перездати протягом двох років.

Практична частина:

Іспит проходить у два етапи: на майданчику для навчання з початкового керування та в умовах дорожнього руху на визначених екзаменатором маршрутах.

При цьому до другого етапу допускаються особи тільки у випадку успішного проходження першого етапу практичного іспиту. Якщо людина тричі не склала практичний іспит, то вона має пройти повторний курс підготовки з практичного керування транспортним засобом у будь-якому закладі і тільки потім допускається до наступного іспиту.

Ще одне нововведення полягає в тому, що у разі втрати водійських прав їх можна буде відновити без здачі іспиту.

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