Священник, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил гонки с полицейскими, год не сядет за руль

Такое решение вынес суд в Харькове, признав священника Богдана Иванчука виновным в побеге с места дорожно-транспортного происшествия и нарушении правил дорожного движения, передает NewsRoom со ссылкой на слова адвоката потерпевшей стороны Александра Никольского.

Как отмечается в материале, на первое судебное заседание, которое состоялось 11 июня, служитель культа не явился. В следующий раз суд был назначен на 7 июля, а днем позже стал известен вердитк. Иванчука не только признали виновным, но и обязали выплатить штраф в размере 10200 гривен, а также лишили на год водительских прав.

Напомним, что ДТП с участием священника произошла 22 апреля. Полицейские на улице обратили внимание на автомобиль Volkswagen, траектория движения которого напрягла стражей порядка. Они сразу же попросили водителя остановиться, но тот проигнорировал требование копов и нажал педаль газа.

Патрульные погнались за машиной, и уже почти за чертой города, в районе Малой Даниловки им удалось остановить транспортное средство. За рулем оказался священник, отец Богдан, которому совсем недавно жители поселка Золочев собирали деньги на лечение от цирроза печени.

Позже выяснилось, что он спровоцировал ДТП с участием Lexus на улице Клочковской, после чего скрылся с места происшествия.

Святой отец был настолько пьян, что не смог назвать свое имя и еле стоял на ногах. Однако от прохождения теста на драгере настоятель Вознесенского храма в Золочеве отказался.

Напомним, пьяный священник устроил ДТП и «пустился во все тяжкие».

Как сообщала Politeka, священник «под градусом» устроил жуткое лобовое ДТП.

Также Politeka писала, что дружеские посиделки закончились трагедией на Харьковщине.