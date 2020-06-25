Очередная «яжемать» подвергла ребенка опасности на одной из харьковских улиц

Соответствующее видео опубликовали в группе «ХС Харьков» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

На кадрах, сделанных видеорегистратором машины, видно, как женщина с маленьким ребенком на руках стоит посреди улицы с автомобильным движением, ожидая возможности перебежать дорогу.

При этом пешеходный переход – буквально в нескольких десятках метров от того места, где находится харьковчанка с малышом.

«Премия «Мать года» сегодня достаётся этой девушке, которая переходила дорогу с ребёнком на руках в двух метрах от пешеходного перехода», – говорится в подписи.

🥇Премия «Мать года» сегодня достаётся этой девушке, которая переходила дорогу с ребёнком на руках в двух метрах от пешеходного перехода. Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 24. Juni 2020

Ранее мы писали о том, что в Харькове неравнодушный водитель спас маленького ребенка от очень печальной участи.

Кадры героического поступка опубликовали в соцсетях. На записи видно, как на одной из улиц Харькова с достаточно интенсивным движением из-за руля припаркованного микроавтобуса внезапно выскакивает мужчина и опрометью несется вперед.

Уже через пару секунд становятся понятны мотивы такой спешки: на дорогу выкатилась коляска, в которой был ребенок. Мужчина бежит ей наперерез и затем убирает с проезжей части.

file Еще один геройский поступок на дорогах Харькова 🦸‍♂️ ⠀ Мужчина в припаркованной машине увидел, как коляска с ребенком выкатилась в сторону проезжей части, выбежал из своего авто и остановил ее 👏 ⠀ 📍 ул. Гвардейцев-Широнинцев, район «Океана» Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 18. Juni 2020

Отмечается, что все произошло на улице Гвардейцев-Широнинцев в районе «Океана».

Мы также писали, что на Клочковской во время движения водителю авто стало плохо, и машину понесло. Это заметил другой водитель, который бросился к транспортному средству и сумел его остановить, не допустив столкновения.

Напомним, на Харьковщине пропала юная красавица, полиция сбилась с ног.

Как сообщала Politeka, любитель "русского мира" получил крупную должность на заводе Малышева.

Также Politeka писала, что мощные ливни натворили беды в домах харьковчан.