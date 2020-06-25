Очередная «яжемать» подвергла ребенка опасности на одной из харьковских улиц
Соответствующее видео опубликовали в группе «ХС Харьков» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.
На кадрах, сделанных видеорегистратором машины, видно, как женщина с маленьким ребенком на руках стоит посреди улицы с автомобильным движением, ожидая возможности перебежать дорогу.
При этом пешеходный переход – буквально в нескольких десятках метров от того места, где находится харьковчанка с малышом.
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«Премия «Мать года» сегодня достаётся этой девушке, которая переходила дорогу с ребёнком на руках в двух метрах от пешеходного перехода», – говорится в подписи.
Ранее мы писали о том, что в Харькове неравнодушный водитель спас маленького ребенка от очень печальной участи.
Кадры героического поступка опубликовали в соцсетях. На записи видно, как на одной из улиц Харькова с достаточно интенсивным движением из-за руля припаркованного микроавтобуса внезапно выскакивает мужчина и опрометью несется вперед.
Уже через пару секунд становятся понятны мотивы такой спешки: на дорогу выкатилась коляска, в которой был ребенок. Мужчина бежит ей наперерез и затем убирает с проезжей части.
Отмечается, что все произошло на улице Гвардейцев-Широнинцев в районе «Океана».
Мы также писали, что на Клочковской во время движения водителю авто стало плохо, и машину понесло. Это заметил другой водитель, который бросился к транспортному средству и сумел его остановить, не допустив столкновения.
Напомним, на Харьковщине пропала юная красавица, полиция сбилась с ног.
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Также Politeka писала, что мощные ливни натворили беды в домах харьковчан.