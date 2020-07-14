Харьковчанам, которые решат сдать на права, придется столкнуться с некоторыми нововведениями

Министерство внутренних дел обновило правила выдачи водительских удостоверений, передает Politeka.net.

Теперь, чтобы получить этот документ, ученикам автошкол придется забыть даже думать о том, чтобы заплатить за сдачу теории и практики вождения.

Дело в том, что оба этапа экзаменов будут сниматься на видеокамеру.

Теоретическая часть:

Теоретический экзамен принимается в специально оборудованном помещении ТСЦ МВД. Экзаменационный билет насчитывает 20 вопросов, к каждому из которых есть от 2 до 5 вариантов ответов (один из них – правильный).

В случае открытия двух и более категорий транспортных средств теоретический экзамен сдается по экзаменационным билетам высшей категории. Он длится 20 минут, начиная с момента вывода на экран монитора первого вопроса.

В случае допущения трех ошибок, атакже если попадется на подглядывании или использовании подсказок, человек может пересдать экзамен не раньше чем через пять календарных дней, отсчет которых начинается со следующего после экзамена дня.

Результат успешно сданного теоретического экзамена действителен три месяца.

В случае несдачи теста с первой попытки и при наличии соответствующего документа, его можно будет пересдать в течение двух лет.

Практическая часть:

Экзамен проходит в два этапа: на площадке для обучения по начальному управлению и в условиях дорожного движения на определенных экзаменатором маршрутах.

При этом ко второму этапу допускаются лица только в случае успешного прохождения первого этапа практического экзамена. Если человек трижды не сдал практический экзамен, то он должен пройти повторный курс подготовки по практическому управлению транспортным средством в любом заведении и только потом допускается к следующему экзамену.

Еще одно нововведение заключается в том, что в случае потери водительских прав их можно будет восстановить без сдачи экзамена.

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