У Лозівському районі Харківщини четверо підлітків утекли з будинку сімейного типу

Втеча сталася 12 липня, у неділю, близько дев'ятої години вечора, в селі Зелений Гай, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

14-річний Максим Кучеренко, 17-річний Віталій Фольтен, 13-річна Карина і 12-річний Іван Іващенки не дають про себе знати вже більше 12 годин.

Прикмети Максима Кучеренка: зріст 162-169 сантиметри, худорлявої статури, волосся каштанове.

Був одягнений у футболку, спортивні штани, синьо-сірі кросівки. На руках у хлопчика є порізи, а також дрібні татуювання і малюнок у вигляді «хрестики-нулики».

Прикмети Віталія Фольтена: зріст 162-169 сантиметрів, повної статури, волосся коротке. Один з пальців на правій руці в гіпсі.

Прикмети Карини Іващенко: зріст 152 см, повної статури, чорне волосся. При собі мала зелений рюкзак.

Прикмети Івана Іващенка: маленького зросту, волосся коротке, повної статури. На руці має сліди від пошкодження сіткою.

Якщо комусь відома інформація про місцезнаходження дітей, прохання повідомити в Лозовський відділ поліції по телефонам: (05745) 9-00-64 - чергова частина або «102», 0959441288 і 0669340346 - інспектори поліції, 0966029870 - опікун Наталія Кивалко.

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