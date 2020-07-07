На Харківщині кількість заражених китайським вірусом перевалила за 2400 випадків, хвороба забрала життя 95 осіб
За інформацією представника Харківського лабораторного центру Нелі Новицької, зросла кількість важких хворих у віці близько 50 років, передає UA: Харків.
Впевнене лідерство за кількістю хворих впевнено тримає Харків. Високі показники також у Харківському, Зміївському, Чугуївському, Дергачівському районах.
Як зазначила Новицька, основним джерелом зараження COVID-19 вважається громадський транспорт.
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Проблема в тому, що вирушаючи у справах або на роботу, далеко не всі громадяни одягають маски.
«За результатами епідрозслідування, ми спостерігаємо таку картину, що найважчі випадки відбуваються з пацієнтами, які не є контактними з існуючими випадками... Неозброєним оком видно, що багато хто з харків'ян не використовують засоби індивідуального захисту під час відвідування громадських місць і при пересуванні громадським транспортом. І ми вважаємо, що це є основним джерелом розповсюдження захворювання у Харкові», – пояснила фахівець.
За носіння масок і перевезення пасажирів не більше кількості сидячих місць Кабінет міністрів поклав відповідальність на перевізників.
Раніше ми розповідали про те, що в Харкові чоловіка з бронхіальною астмою оштрафували на 17 тисяч за те, що він перебував біля поліклініки без маски. Всі пояснення суд проігнорував і постановив, що порушник карантину повинен сплатити не тільки штраф, але і судові витрати в сумі 420 гривень з копійками.
Нагадаємо, у Харкові посилили карантин.
Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.
Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.