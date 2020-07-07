На Харківщині кількість заражених китайським вірусом перевалила за 2400 випадків, хвороба забрала життя 95 осіб

За інформацією представника Харківського лабораторного центру Нелі Новицької, зросла кількість важких хворих у віці близько 50 років, передає UA: Харків.

Впевнене лідерство за кількістю хворих впевнено тримає Харків. Високі показники також у Харківському, Зміївському, Чугуївському, Дергачівському районах.

Як зазначила Новицька, основним джерелом зараження COVID-19 вважається громадський транспорт.

Проблема в тому, що вирушаючи у справах або на роботу, далеко не всі громадяни одягають маски.

«За результатами епідрозслідування, ми спостерігаємо таку картину, що найважчі випадки відбуваються з пацієнтами, які не є контактними з існуючими випадками... Неозброєним оком видно, що багато хто з харків'ян не використовують засоби індивідуального захисту під час відвідування громадських місць і при пересуванні громадським транспортом. І ми вважаємо, що це є основним джерелом розповсюдження захворювання у Харкові», – пояснила фахівець.

За носіння масок і перевезення пасажирів не більше кількості сидячих місць Кабінет міністрів поклав відповідальність на перевізників.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові чоловіка з бронхіальною астмою оштрафували на 17 тисяч за те, що він перебував біля поліклініки без маски. Всі пояснення суд проігнорував і постановив, що порушник карантину повинен сплатити не тільки штраф, але і судові витрати в сумі 420 гривень з копійками.

Нагадаємо, у Харкові посилили карантин.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.