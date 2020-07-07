На Харьковщине количество зараженных китайским вирусом перевалило за 2400 случаев, болезнь унесла жизни 95 человек

По информации представителя Харьковского лабораторного центра Нели Новицкой, возросло количество тяжелых больных в возрасте около 50 лет, передает UA: Харьков.

Уверенное лидерство по количеству заболевших уверенно держит Харьков. Высокие показатели заражения также в Харьковском, Змиевском, Чугуевском, Дергачевском районах.

Как отметила Новицкая, основным источником заражения COVID-19 считается общественный транспорт.

Проблема в том, что отправляясь по делам или на работу, далеко не все граждане одевают маски.

«По результатам эпидрасследования, мы наблюдаем такую ​​картину, что самые тяжелые случаи происходят с пациентами, которые не являются контактными с существующими случаями... Невооруженным глазом видно, что многие из харьковчан не использует средства индивидуальной защиты во время посещения общественных мест и при передвижении общественным транспортом. И мы считаем, что это является основным источником распространения заболевания в Харькове», – пояснила специалист.

За ношение масок и перевозку пассажиров не больше количества сидячих мест Кабинет министров возложил ответственность на перевозчиков.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове мужчину с бронхиальной астмой оштрафовали на 17 тысяч за то, что он находился возле поликлиники без маски. Все пояснения суд проигнорировал и постановил, что нарушитель карантина должен оплатить не только штраф, но и судебные расходы в сумме 420 гривен с копейками.

Напомним, в Харькове усилили карантин.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.