На Харьковщине количество зараженных китайским вирусом перевалило за 2400 случаев, болезнь унесла жизни 95 человек
По информации представителя Харьковского лабораторного центра Нели Новицкой, возросло количество тяжелых больных в возрасте около 50 лет, передает UA: Харьков.
Уверенное лидерство по количеству заболевших уверенно держит Харьков. Высокие показатели заражения также в Харьковском, Змиевском, Чугуевском, Дергачевском районах.
Как отметила Новицкая, основным источником заражения COVID-19 считается общественный транспорт.
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Проблема в том, что отправляясь по делам или на работу, далеко не все граждане одевают маски.
«По результатам эпидрасследования, мы наблюдаем такую картину, что самые тяжелые случаи происходят с пациентами, которые не являются контактными с существующими случаями... Невооруженным глазом видно, что многие из харьковчан не использует средства индивидуальной защиты во время посещения общественных мест и при передвижении общественным транспортом. И мы считаем, что это является основным источником распространения заболевания в Харькове», – пояснила специалист.
За ношение масок и перевозку пассажиров не больше количества сидячих мест Кабинет министров возложил ответственность на перевозчиков.
Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове мужчину с бронхиальной астмой оштрафовали на 17 тысяч за то, что он находился возле поликлиники без маски. Все пояснения суд проигнорировал и постановил, что нарушитель карантина должен оплатить не только штраф, но и судебные расходы в сумме 420 гривен с копейками.
Напомним, в Харькове усилили карантин.
Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.
Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.