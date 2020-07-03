У зв'язку зі стабільним зростанням кількості заражених китайським вірусом у Харкові знову частково посилюють карантин

Відповідне рішення ухвалила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (КТЭБ та НС), передає Politeka.net.

У місті обмежать роботу кінотеатрів, проведення заходів за участю більше десяти осіб, роботу кафе та ресторанів без літніх майданчиків або якщо площа залу менше 50 квадратних метрів. Зазначимо, що ця умова не стосується замовлень на винос або доставки додому.

Робота кафе і ресторанів буде дозволена лише до 22:00.

З початку епідемії в Харківській області коронавірусом заразилися 2259 осіб. З них 1162 одужали, 87 громадян померли, причому троє – за останню добу. Нових випадків станом на 3 липня виявлено 51.

Раніше ми розповідали про те, що в харківському метро співробітники метрополітену зробили пасажиру зауваження з приводу відсутності захисної маски на обличчі, а той у відповідь накинувся на них з кулаками.

Як відомо, поліція посилила контроль у метрополітені за носінням масок. Хто ігнорує цей припис, ризикує нарватися на пристойний штраф. Це ж стосується пасажирів й інших видів громадського транспорту в Харкові.

Ми також писали, що, незважаючи на карантин, з учорашнього дня в місті відкрилися кінотеатри. Правда, за правилами, зали можуть бути заповнені лише на 50%, обов'язкова наявність маски, а також дезінфекція рук на вході. Проте, як пишуть користувачі в соцмережах, поки що дивитися там особливо нічого, оскільки нових фільмів на афішах немає.

❗ У Харкові посилюють карантин. За рішенням мерії: — Кафе та ресторани працюватимуть до 22:00; — Обмежують роботу кінотеатрів; — Масові заходи — не більше 10 людей; — Забороняється робота закладів громадського харчування, де відсутні літні майданчики або площа залу складає менше 50 кв. м. _______ Наживо. Посадовці харківської мерії обговорюють можливе посилення карантину у місті Gepostet von Суспільне Харків am Freitag, 3. Juli 2020

Нагадаємо, у Харкові поліція влаштувала облаву на порушників карантину.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.