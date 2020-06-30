У Тростянці на Сумщині відкрили нове неврологічне відділення міської лікарні, на яке відразу ж звернули увагу в Харькові

Правда, інтерес до нього проявили не міська влада, а журналіст Тетяна Доцяк, депутат Харківської міськради Ігор Черняк та інші, передає Politeka.net.

На своїх сторінках в соцмережах вони показали, як за 1,7 млн. грн в лікарні створили новітнє відділення з якісним ремонтом, обладнанням та умовами.

«Порівнювати бюджет Тростянця з бюджетом Харкова - це все одно, що бюджет «Колос» з Ковалівки з бюджетом мадридського Реала. Але тростянецька лікарня схожа на лікарню, а харківські лікарні та поліклініки схожі на декорації до фільму «Пила-5». Зате у нас є красиві парки. І фонтан з танцюючими мавпами. Адже грошей у Харкова в рази більше, ніж у Тростянця. Просто у Геннадія Кернеса - зовсім інші пріоритети. Й у харків'ян, судячи з усього - теж! Даєш більше танцюючих мавп і світломузичних фонтанів», – не приховує сарказму Черняк.

«Поки в Харкові Кернес оголошує 2020 роком медицини, в Тростянці нічого не оголошує, а просто роблять. При чому ціна в Тростянці нового відділення в 1,7 млн (900 м2) грн, як якби у нас в Харкові відремонтували туалет в парку Горького. Хоча ні. У парку туалет коштував дорожче рази в три », - пише Дмитро Дробот.

«От як так, у Харкові туалет за 5 млн грн, а тут ціле відділення неврології за 1,7 млн. грн? Замість моралі цитата жінки з Харкова: «Ну, куди Геннадію Адольфовичу красти, у нього навіть будинку немає!»», – вторить Доцяк.

От як так, у Харкові туалет за 5 млн грн,а тут ціле відділення неврології за 1,7 млн грн? Замість моралі цитата жіночки з Харкова: "Ну, куда Геннадию Адольфовичу красть,у него даже дома нет!" Gepostet von Tetyana Dotsyak am Sonntag, 28. Juni 2020

За інформацією міського голови Тростянця Юрія Бови, за 1,7 млн. грн з місцевого бюджету у відділенні виконано капітальний ремонт систем водопостачання, каналізації, опалення, замінено вікна, придбано якісні медичні меблі і новітнє медичне обладнання. У кожній палаті - багатофункціональні медичні ліжка, санвунзли, холодильники, телевізори, підключений інтернет.

«Головне, що все це для пацієнтів безкоштовно! Відділення розраховане на 27 пацієнтів. Створені також сучасні комфортні умови для медичних працівників відділення», – написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Харків'яни не приховують свого скепсису в коментарях.

«Ну і що ви рівняєте, в Тростянці немає ілюмінації за мільйон і не планують розумну клумбу за 7 мільйонів. Це ж, типу, всі бачать, а хто бачить, що там у тих лікарнях, прості люди лежать, хто їх бачить, а ось клумба або ілюмінація – це так, візитівка міста, відразу видно, чим мер займається!😭», «Молодці! Шикарне відділення, як у кращих лікарнях світу!», «3 міська лікарня - пекельне пекло. А у Холодногірського району і зовсім лікарню відібрали - їздите просіться на край всесвіту Жовтневого району, де місць не вистачає навіть і Жовтневому району», «Це тим дегенератам, яким лавочки і туалети краще, ніж лікарні...», «Їм тут не лікуватися.....вся пи**та з харківської міської та обласної влади лікується за кордоном. От коли їм законодавчо заборонять туди літати на операції та обстеження, все відразу буде», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, в мережі показали дорогу біля трьох ключових лікарень Харкова.

Як повідомляла Politeka, Кернесу показали стан головної лікарні Харкова.

Також Politeka писала, що у Кернеса на ремонт лікарень витратили менше, ніж на фонтани з мавпами.