В Тростянце на Сумщине открыли новое неврологическое отделение городской больницы, на которое сразу же обратили внимание в Харькове

Правда, интерес к нему проявили не городские власти, а журналист Татьяна Доцяк, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк и другие, передает Politeka.net.

На своих страницах в соцсетях они показали, как за 1,7 млн. грн в больнице создали новейшее отделение с качественным ремонтом, оборудованием и условиями.

«Сравнивать бюджет Тростянца с бюджетом Харькова - это все равно, что бюджет «Колоса» из Коваливки с бюджетом мадридского Реала. Но тростянецкая больница похожа на больницу, а харьковские больницы и поликлиники похожи на декорации к фильму «Пила-5». Зато у нас есть красивые парки. И фонтан с танцующими обезьянами. Денег ведь у Харькова в разы больше, чем у Тростянца. Просто у Геннадия Кернеса - совсем другие приоритеты. И у харьковчан, судя по всему - тоже! Даешь больше танцующих обезъян и светомузыкальных фонтанов», – не скрывает сарказма Черняк.

«Пока в Харькове Кернес обьявляет 2020 годом медицины, в Тростянце ничего не обьявляют, а просто делают. При чем цена в Тростянце нового отделения в 1,7 млн (900 м2) грн, как если бы у нас в Харькове отремонтировали туалет в парке Горького. Хотя нет. В парке туалет стоил дороже раза в три», – пишет Дмитрий Дробот.

«Вот как так, в Харькове туалет за 5 млн грн, а тут целое отделение неврологии за 1,7 млн. грн? Вместо морали цитата женщины из Харькова: «Ну, куда Геннадию Адольфовичу красть, у него даже дома нет!»», – вторит Доцяк.

От як так, у Харкові туалет за 5 млн грн,а тут ціле відділення неврології за 1,7 млн грн? Замість моралі цитата жіночки з Харкова: "Ну, куда Геннадию Адольфовичу красть,у него даже дома нет!" Gepostet von Tetyana Dotsyak am Sonntag, 28. Juni 2020

По информации городского головы Тростянца Юрия Бовы, за 1,7 млн. грн из местного бюджета в отделении выполнен капитальный ремонт систем водоснабжения, канализации, отопления, заменены окна, приобретено качественные медицинские мебель и новейшее медицинское оборудование. В каждой палате - многофункциональные медицинские кровати, санунзлы, холодильники, телевизоры, подключен интернет.

«Главное, что все это для пациентов бесплатно! Отделение рассчитано на 27 пациентов. Созданы также современные комфортные условия для медицинских работников отделения», – написал он на своей странице в Фейсбуке.

Харьковчане не скрывают своего скепсиса в комментариях.

«Ну и что вы ровняете, в Тростянце нет иллюминации за миллион и не планируют умную клумбу за 7 миллионов. Это ж, типа, все видять, а кто видит, что там в тех больницах, простые люди лежат, кто их видит, а вот клумба или иллюминация – это да, визитка города, сразу видно, чем мер занимается!😭», «Молодцы! Шикарное отделение, как в лучших больницах мира!», «3 горбольница - адский ад. А у Холодногорского района и вовсе больницу отобрали - ездите попрошайничайте на край вселенной Октябрьского района, где мест не хватает даже и Октябрьскому району», «Это тем дегенератам, которым лавочки и туалеты лучше, чем больницы...», «Им здесь не лечиться.....вся пи**та из харьковской городской и областной власти лечится за кордоном. Вот когда им законодательно запретят туда летать на операции и обследование, все сразу будет», – пишут в комментариях.

Напомним, в сети показали дорогу возле трех ключевых больниц Харькова.

Как сообщала Politeka, Кернесу показали состояние главной больницы Харькова.

Также Politeka писала, что у Кернеса на ремонт больниц потратили меньше, чем на фонтаны с обезьянами.