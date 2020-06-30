В Тростянце на Сумщине открыли новое неврологическое отделение городской больницы, на которое сразу же обратили внимание в Харькове
Правда, интерес к нему проявили не городские власти, а журналист Татьяна Доцяк, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк и другие, передает Politeka.net.
На своих страницах в соцсетях они показали, как за 1,7 млн. грн в больнице создали новейшее отделение с качественным ремонтом, оборудованием и условиями.
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«Сравнивать бюджет Тростянца с бюджетом Харькова - это все равно, что бюджет «Колоса» из Коваливки с бюджетом мадридского Реала. Но тростянецкая больница похожа на больницу, а харьковские больницы и поликлиники похожи на декорации к фильму «Пила-5». Зато у нас есть красивые парки. И фонтан с танцующими обезьянами. Денег ведь у Харькова в разы больше, чем у Тростянца. Просто у Геннадия Кернеса - совсем другие приоритеты. И у харьковчан, судя по всему - тоже! Даешь больше танцующих обезъян и светомузыкальных фонтанов», – не скрывает сарказма Черняк.
«Пока в Харькове Кернес обьявляет 2020 годом медицины, в Тростянце ничего не обьявляют, а просто делают. При чем цена в Тростянце нового отделения в 1,7 млн (900 м2) грн, как если бы у нас в Харькове отремонтировали туалет в парке Горького. Хотя нет. В парке туалет стоил дороже раза в три», – пишет Дмитрий Дробот.
«Вот как так, в Харькове туалет за 5 млн грн, а тут целое отделение неврологии за 1,7 млн. грн? Вместо морали цитата женщины из Харькова: «Ну, куда Геннадию Адольфовичу красть, у него даже дома нет!»», – вторит Доцяк.
По информации городского головы Тростянца Юрия Бовы, за 1,7 млн. грн из местного бюджета в отделении выполнен капитальный ремонт систем водоснабжения, канализации, отопления, заменены окна, приобретено качественные медицинские мебель и новейшее медицинское оборудование. В каждой палате - многофункциональные медицинские кровати, санунзлы, холодильники, телевизоры, подключен интернет.
«Главное, что все это для пациентов бесплатно! Отделение рассчитано на 27 пациентов. Созданы также современные комфортные условия для медицинских работников отделения», – написал он на своей странице в Фейсбуке.
Харьковчане не скрывают своего скепсиса в комментариях.
«Ну и что вы ровняете, в Тростянце нет иллюминации за миллион и не планируют умную клумбу за 7 миллионов. Это ж, типа, все видять, а кто видит, что там в тех больницах, простые люди лежат, кто их видит, а вот клумба или иллюминация – это да, визитка города, сразу видно, чем мер занимается!😭», «Молодцы! Шикарное отделение, как в лучших больницах мира!», «3 горбольница - адский ад. А у Холодногорского района и вовсе больницу отобрали - ездите попрошайничайте на край вселенной Октябрьского района, где мест не хватает даже и Октябрьскому району», «Это тем дегенератам, которым лавочки и туалеты лучше, чем больницы...», «Им здесь не лечиться.....вся пи**та из харьковской городской и областной власти лечится за кордоном. Вот когда им законодательно запретят туда летать на операции и обследование, все сразу будет», – пишут в комментариях.
Напомним, в сети показали дорогу возле трех ключевых больниц Харькова.
Как сообщала Politeka, Кернесу показали состояние главной больницы Харькова.
Также Politeka писала, что у Кернеса на ремонт больниц потратили меньше, чем на фонтаны с обезьянами.