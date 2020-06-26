27 червня мер Харкова Геннадій Кернес святкує 61-річчя

З цього приводу в мережі з'явився цікавий лот, який, можливо, хтось побажає піднести Геннадію Адольфовичу як вельми оригінальний подарунок, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук столична журналістка Світлана Крюкова опублікувала портрет харківського мера й оголосила аукціон. Картину отримає той, хто до кінця сьогоднішнього дня запропонує за неї найвищу ціну.

Стартова ціна лота – тисяча доларів. За словами автора, картина «Моя прєлєсть» заряджена на «безумовну владу»

На картині Кернес зображений на троні в короні і червоних обладунках, поряд – меч. Біля його ніг з одного боку можна побачити Михайла Добкіна і нардепа Олександра Фельдмана, а з іншого – героїв, дуже схожих на главу МВС Арсена Авакова і його радника Антона Геращенка.

У коментарях користувачі міркують про художню цінність полотна, таланті автора й називають можливих покупців.

«У чому її художня цінність? Карикатура звичайна. Знань перспективи у художника 0. Композиція – 0», «Треба визнати, що при всій повазі, журналіст Світлана Крюкова - слабкий художник. Парадокс в тому, що Світлана успішно продає свої картини за цілком непогані гроші. Втім, я не заздрю і бажаю їй успіху», «Міша «Сумноликий « купить «полюбе»!», «Залишайся, хлопче, з нами, Будеш нашим королем!», – відзначають під публікацією.

Раніше ми писали про те, що Геннадій Кернес заявив про свій намір поборотися за крісло міського голови втретє.

Нагадаємо, Кернес пообіцяв харків'янам власні трамваї і поплатився.

Як повідомляла Politeka, Кернес раптово "обзавівся" дружиною.

Також Politeka писала, що журналіста, який критикував Кернеса, побили прямо біля будинку.