Чого тільки не знайдеш!

Вживання хліба виробництва одного з харківських підприємств обернулося для мешканки міста справжнім шоком

Купивши в супермаркеті дієтичний хліб, дівчина, розрізавши його удома, виявила в буханці пристойний шматок скла, передає Politeka.net.

Свою історію вона опублікувала в групі «Харків LIVE» у соціальній мережі Фейсбук, прикріпивши до повідомлення і кілька красномовних фотографій.

«Ось такий бутерброд. Купила в АТБ діабетичний хліб ТДВ «Салтівський хлібзавод», а всередині величезний шматок скла...», – пише автор.

У коментарях користувачі відзначають, що такий хліб могли привезти в будь-який магазин, а не тільки в згаданий у публікації. Що ж стосується якості продукції, то тут у людей своя думка.

«У знайомого так кума перстень золотий в пасці комусь подарувала... Ніхто не скаржився», «Магазин, який торгує хлібом, за якість випічки не відповідає. Я, наприклад, пару років тому в чорному хлібі (Салтівському) знайшла дріт і тепер ніколи не купую їх хліб», «А причому тут АТБ ? Цей хліб міг опинитися в будь-якому іншому магазині! Не АТБ його виробник, а ху..вий салтівський завод!!! Вся продукція - жах!!!!», – пишуть під публікацією харків'яни.

Раніше ми розповідали про те, що в батоні цього ж хлібокомбінату покупець знайшов недопалок, запечений у тісті.

Ми також писали про те, що харків'янка купила буханець хліба, в якому виявила запечений поліетиленовий пакет.

Нагадаємо, ціни на імпортні овочі обурили харків'ян.

Як повідомляла Politeka, українець вирішив прославитися на коронавирусе, відео наробило шуму.

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