Употребление хлеба производства одного из харьковских предприятий обернулось для жительницы города настоящим шоком
Купив в супермаркете диетический хлеб, девушка, разрезав его дома, обнаружила в буханке приличный кусок стекла, передает Politeka.net.
Свою историю она опубликовала в группе «Харьков LIVE» в социальной сети Фейсбук, прикрепив к сообщению и несколько красноречивых фотографий.
«Вот такой вот бутерброд. Купила в АТБ хлеб диабетический ТДВ «Салтовский хлебзавод», а внутри огромный кусок стекла...», – пишет автор.
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В комментариях пользователи отмечают, что такой хлеб могли привезти в любой магазин, а не только в упомянутый в публикации. Что же касается качества продукции, то тут у людей свое мнение.
«У знакомого так кума перстень золотой в пасхе кому-то подарила... Никто не жаловался», «Магазин, который торгует хлебом, за качество выпечки не отвечает. Я, например, пару лет назад в чёрном хлебе (Салтовском) нашла проволоку и теперь никогда не покупаю их хлеб», «А причем тут АТБ ? Этот хлеб мог оказаться в любом другом магазине! Не АТБ его производитель, а ху..вый салтовский завод!!! Вся продукция - ужас!!!!», – пишут под публикацией харьковчане.
Ранее мы рассказывали о том, что в батоне этого же хлебокомбината покупатель нашел окурок, запеченный в тесте.
Мы также писали о том, что харьковчанка купила буханку хлеба, в которой выявила запеченный полиэтиленовый пакет.
Напомним, цены на импортные овощи возмутили харьковчан.
Как сообщала Politeka, украинец решил прославиться на коронавирусе, видео наделало шуму.
Также Politeka писала, как харьковчанам развозят мясо.