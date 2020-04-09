Мясо для большинства харьковчан уже сегодня становится роскошью, однако есть моменты, после которых его не захочется даже даром

Условия доставки продуктов в торговые точки уже не раз становились предметом обсуждения в соцсетях, пишет Politeka.net. Очевидцы публиковали фотографий поддонов с хлебом и другими продуктами прямо на асфальте или у мусорных баков, ящики с грызунами в супермаркетах и прочие прелести.

Но от фото, обнародованных в группе «ХС Харьков», пропадает дар речи. Очевидцы сняли доставку говядины в один из магазинов на Салтовском шоссе.

Как видно на снимках, мясо привезли на микроавтобусе, забитом грязными ящиками и ведрами. Тут же можно увидеть голову и шкуру убитого парнокопытного.

Фотографии поразили пользователей.

«Ням-ням!) Я знала, что свежайшее мяско выглядит именно так!», «Весело», «Жрите!», «Вкусненько», «Пфхаха!) Вас ещё разок на мясокомбинат на экскурсию сводить, так сразу после увиденного веганами заделаетесь! Инфа 146%!...», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что на оптовой базе в Харькове на камеру попала доставка куриного мяса.

На фото видно, как целых куриц без упаковки просто складывают на грязный бетон. Инцидент произошел на оптовой базе на ул. Морозова в Харькове.

«Вот так гигиенично и аккуратно складывают курочек на грязный бетон, а потом в машину на продажу», – подписали кадр в сети.

Мы также писали, что в Киеве разгорелся скандал из-за того, что во время доставки хлеба не соблюдались карантинные нормы. Мужчина, который поставляет хлеб в магазин, перекладывал его из автомобиля в тележку голыми руками, забыв о всех правилах карантина.

Напомним, лошадей массово похитили на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.

Также Politeka писала, что в Харькове водитель трамвая травмировал пассажиров.