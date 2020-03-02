Четверо лошадей стали добычей неизвестных воров на Харьковщине

О краже, которая произошла в первую ночь весны, сообщили в соцсетях, передает Politeka.

Так, согласно информации в группе «Харьков 1654», все произошло в селе Манилы Валковского района.

По словам хозяйки лошадей, неизвестные проникли в конюшню, где находились пять животных, разрезали электропастух, с которым гуляли лошади, и украли четырех.

Через поля их увели в сторону симферопольской трассы, а возле старой заброшенной заправки были видны следы погрузки лошадей в транспорт

Владелица лошадей обращается к людям, которые ехали в то время по трассе и могли что-то видеть, сообщить все имеющуюся информацию.

В полиции о случившемся уже знают. По факту кражи открыто уголовное производство. Если злоумышленников найдут, им грозит до трех лет лишения свободы.

Неординарное происшествие вызвало оживленное обсуждение в сети. Один из пользователей даже предположил, что, скорее всего, животных отправят на колбасу, наведя расценки на этот продукт, другие же считают, что тот, кто украл, заранее подготовился к преступлению.

Не обошлось и без упоминания представителей ромской национальности, которые издревле промышляли конокрадством.

«Сильно... С 19-го века такого не слышал... Цыгане? 😆», «Кони – такая штука.. Скажем, не сильно компактная, так вот четыре таких малокомпактных штуки очень непросто спрятать, если ты не цыган, конечно)))», «Уже нет цыганей-конокрадов. Кто-то утянул, кто знал на все 200% , что да как», «Ищите на рынке», «Как ни жалко, но колбаса конская сейчас стоит 500-600 грн килограмм!! Вот и считайте. Тысяч 10-12 ДОЛЛАРОВ с лошадки!! Умножаем на 4 .......45 штук $, и следов не отследить. Только если видели погрузку», «На мясокомбинате в Водолаге ищите!», – пишут под публикацией.

Напомним, редких животных поймали на камеру в Чернобыле.

Как сообщала Politeka, харьковчане восстали против животных в центре города.

Также Politeka писала, что харьковским автовладельцам еще больше усложнят жизнь: «объезжайте».