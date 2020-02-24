В супермаркете Харькова «заминировали» кусок мяса
В камере хранения супермаркета на Московском проспекте сообщили о взрывчатке. Такое сообщение поступило в полицию в субботу, 22 февраля около 17:30 от неизвестного харьковчанина. Об этом сообщает портал Город Х.
На место выехали взрывотехники и правоохранители. Они осмотрели камеру хранения, но нашли в указанной ячейке только кусок мяса.
Минером оказался 32-летний житель города Харькова, который решил подшутить над службами охраны порядка и поднять панику в стадии алкогольного опьянения.
У него изъяли мобильный телефон, с которого был сделан звонок. Кроме того, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит тюрьма на срок от 2 до 6 лет.
Напомним, что киевлянка "заминировала" ночной клуб на улице Дмитриевской.
"Злоумышленница по телефону сообщила о закладке взрывчатки в помещении развлекательного заведения. Однако во время отработки объекта никаких подозрительных предметов или веществ стражи порядка не обнаружили", – рассказали в полиции.
Из клуба было эвакуировано 150 человек.
Ложное сообщение в полицию сделала женщина, родом из Киева, 1979 года рождения.
После ее задержания идет расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УКУ.
Киевлянке грозит до шести лет лишения свободы.
Также мы сообщали, что взрыв прогремел в Киеве по адресу проспект Владимира Маяковского (Троещина). ЧП случилось в ночь на 24 февраля в отделении Таскомбанка. Взрыв прогремел около 01:55, но вызов на линию «102» поступил около 03:20.
Жители соседних домов, рассказали, что услышали громкий хлопок, но что именно и где произошло, было не понятно. Только через полтора часа стало известно, что эпицентр взрыва находится в отделении Таскомбанка.
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