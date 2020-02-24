В Харькове появился мемориал с неправильной датой основания города

В районе Салтовка в Харькове более 5 лет стоит мемориал городу с неправильным годом основания. Так, на стене написан 1658, когда, на самом деле, Харьков был основан в 1654 году. Об этом написали в социальных сетях сообщество «Х_Харьков», сообщает Politeka.net.

«Х*евая сенсация от салтовских ученых: ХХ на самом деле был основан на два года позже», – пояснили фото.

В комментариях харьковчане начали бурно обсуждать нерадивых ученых, а также приводить примеры с истории.

«Аэрография там уже лет 5 точно...», «Стыдно не знать ,что Харьков основан 1654 по указу русского царя Алексея Михайловича», «Я прошу прощения. Эта штука там намалёвана уже лет 5...», «1654», «Ура! и Харьков – не Харьков И Украина – не Украина .», «Ну буду хоть теперь знать», «Да нет никакого Харькова, это все обман людей», «Изначально она и была такой - в 1656 году было основано Харьковское воеводство и эту дату брали в качестве даты основания. Уже в советские годы дату «подогнали» под воссоединение Украины с Россией в 1654 году. А вообще, некоторые историки считают верной датой 1651 год, и даже 1630-е.», – отметили в сети пользователи.

Напомним, что пока харьковчане сидят без воды, на улице Александра Матросова забил «термальный источник». Несколько десятков метров улицы залила горячая вода.

В кадр попало и место, где случился прорыв магистрали. Как видно на скрине, вода хлещет, не переставая.

По словам автора, такая картина наблюдается уже второй день подряд. Отметим, что из-за тумана практически не видно дороги.

Также мы писали, что реклама, которой загажены городские лифты, не на шутку возмутила некоторых горожан. Автор поделился записью с камеры видеонаблюдения, где видно, как мужчина заклеивает чистые двери лифта рекламными объявлениями.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.