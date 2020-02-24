В Харькове 24 февраля будет шторм

Об этом проинформировали в украинском Гидрометцентре.

Синоптики предупредили о непогоде в Харькове в понедельник, 24 февраля.

На территории всей Харьковской области ожидается усиление скорости ветра 25-34 м/с.

Также синоптики прогнозируют мощный снег с дождем.

"Количество осадков 15-49 мм за 12:00 и меньше", – сообщают в гидрометцентре.

Указанный уровень погодных условий соответствует второму (оранжевому) уровню опасности.

Напомним, что в понедельник, 24 февраля, по всей территории Украины ожидается шквальный ветер до 34 метров в секунду. В Украине ожидается на протяжении дня дождливая погода во всех областях. Также осадки будут и ночью, в некоторых регионах сильные.

Ранее мы сообщали, что циклон «Юлия» принесет в Украину штормовой ветер с осадками. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко у себя в социальных сетях.

«24 февраля в течение дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении, поэтому, например, во второй части дня понедельника основной влажный `удар` примут на себя восточные области, а также Днепр с районами, Сумская, Запорожье», - сообщила Диденко.

Также мы писали о том, что в Харькове появился мемориал с неправильной датой основания города. В районе Салтовка в Харькове более 5 лет стоит мемориал городу с неправильным годом основания. Так, на стене написан 1658, когда, на самом деле, Харьков был основан в 1654 году.

В комментариях харьковчане начали бурно обсуждать нерадивых ученых, а также приводить примеры с истории.

«Аэрография там уже лет 5 точно...», «Стыдно не знать ,что Харьков основан 1654 по указу русского царя Алексея Михайловича», «Я прошу прощения. Эта штука там намалёвана уже лет 5...», «1654», «Ура! и Харьков – не Харьков И Украина – не Украина .», «Ну буду хоть теперь знать», «Да нет никакого Харькова, это все обман людей», – отметили в сети пользователи.

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