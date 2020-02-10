Мышь в ящике с хлебом, привезенным в супермаркет, – такую картину наблюдали в Харькове

Соответствующее видео опубликовали в группе «СолнцеЛикий Харьков», передает Politeka.

На записи видно, как работники выгружают из белого пластикового ящика хлебобулочные изделия, и в этот момент камера выхватывает мышь, которая шныряет между батонами.

Единственное утешение во всей этой истории, что каждая булка упакована в полиэтиленовую пленку, поэтому остается надеяться, что грызун не приложился зубом к выпечке.

Хлебушек с мышами в &уёвом Классе на Салтовском 248. Хлебушек с мышами в &уёвом Классе на Салтовском 248. Снимал на ах&евшего от увиденного Серёгу. Полное видео в нашем Телеграм канале, много мата (ссылка в комментах). Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Samstag, 8. Februar 2020

Ранее мы писали о том, что в одном из харьковских супермаркетов сотрудница использовала упаковки с горошком в качестве подставки, чтобы подняться повыше. Фото опубликовали в соцсетях, и, как видно на снимке, ничто не мешало девушке использовать для этих целей табуретку, которая стояла рядом.

Мы также рассказывали о том, что в одном из супермаркетов на столичной Троещине завелись крысы. Видео, на котором видно животное, преспокойно разгуливающее по залу, снял журналист.

«Споткнулся о крысу в ​​супермаркете. Через грязь и хамство обычно прохожу мимо супермаркета «Фуршет» у дома, но вчера было лень идти в другой. Зашел и не разминулся с большой крысой, которая бежала из ряда к другому ряду. Сбил ее немного, но она не растерялась и побежала в алкогольный отдел. Затем в коробку с печеньем», – рассказал очевидец.

Похожая ситуация произошла в супермаркете Ровно.

Крысу, которая сидела на пакетах с молоком, сняли покупатели. Когда подошли к грызуну, он попытался убежать. Но неудачно, потому что ему прижало хвост.

Напомним, огромный грызун терроризирует супермаркет в Киеве.

Как сообщала Politeka, популярный супермаркет накормил покупательницу тараканами.

Также Politeka писала, что харьковчанка купила хлеб с "особой" начинкой.