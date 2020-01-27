Харьковчанка показала в сети, чем для нее обернулся поход за продуктами, в частности за хлебом

В группе «ХС-Харьков» в Фейсбуке появилось видео, где девушка демонстрирует, какой хлеб ей попался в магазине.

На записи она достает из куска хлеба запеченный в буханке полиэтиленовый пакет.

Осторожно: ненормативная лексика!

«Никогда не знаешь, что ты найдешь, б**дь, внутри», – говорит девушка, доставая «ингридиент».

В комментариях пользователи поиронизировали, что покупательница еще довольно легко отделалась.

«А на его месте мог быть презерватив», «Пакет в подарок», «Ну пакэтык не мышка))», «Смачного!», – шутят под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что в городе Лубны на Полтавщине разгорелся скандал из-за вопиющего обращения с хлебом. В сети опубликовали фото, сделанные возле одного из сетевых супермаркетов, на которых хлеб под открытым небом без полиэтиленовой защиты. Рядом с поддонами с хлебом высились горы мусора и коробок.

Мы также рассказывали о том, как в супермаркете АТБ покупательница выявила обман в чеке и написала об этом случае в соцсетях. Как оказалось, чай, цена на который на полке была указана 16,90 грн, в чеке превратилась в 28,90. После скандала деньги покупательнице все же вернули, но за ошибку не извинились.

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