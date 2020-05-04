Харьковчане жалуются на удорожание овощей в украинских супермаркетах, демонстрируя цены на импортные продукты

В то время, как фермеры тоннами выбрасывают на мусорники лук и мешками – свежий редис, цены на картошку, лук, и огурцы, привезенные из-за границы, заставляют украинцев задуматься о том, покупать или нет те или иные овощи, передает Politeka.net.

Так, в группе «Харьков 1654» пользователь продемонстрировал ценники на овощи в одном из крупных сетевых супермаркетов.

Как видно на фото, килограмм раннего чеснока из Китая стоит 97 гривен, килограмм раннего картофеля из Египта продают по 20 гривен, албанская ранняя капуста – по 21,39 грн/кг, сладкий перец из Турции – 116,59 грн, а помидоры оттуда же по скидке можно взять по 44 гривны за килограмм.

«В то время, пока украинские фермеры выбрасывают и раздают бесплатно свой урожай, в сети АТБ вовсю продают дорогие импортные овощи», – говорится в подписи к снимкам.

Однако, если внимательно посмотреть на фото, то можно отметить как минимум одну хорошую новость – существенное падение цены на чеснок. В разгар вирусной паники цена на него взлетела до 170-190 гривен за килограмм.

Ранее мы писали о том, что жители Одесской области, не имея возможности реализовывать свой товар, попросту его выкинули: в лесопосадке в Овидиопольском районе была обнаружена целая куча свежей редиски.

В условиях карантинных ограничений фермерам Одесской области, как и всей Украины, очень сложно сбывать поспевший урожай. Ведь рынки закрылись, а супермаркеты, пользуясь ситуацией, диктуют сельхозпроизводителям свои оптовые цены.

А в Херсоне один из фермеров выбросил на проезжую часть огурцы, которые привез в микроавтобусе. Этим он хотел показать, что овощи и ягоды просто сгнивают, поэтому аграрии вынуждены их выбрасывать.

Напомним, украинец решил прославиться на коронавирусе, видео наделало шуму.

Как сообщала Politeka, харьковчанка купила хлеб с "особой" начинкой.

Также Politeka писала, что у Зеленского раскрыли хитрый план наживы на украинцах.