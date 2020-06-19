У Харкові з'явився новий «фонтан», на створення якого влада міста не витратила жодної копійки бюджетних коштів

Величезний стовп води висотою з дев'ятиповерховий будинок приголомшив харків'ян, а цього відео «явища» незабаром розлетілося міськими пабліками, передає Politeka.net.

Як повідомляють в групі «СонцеЛикий Харків», «фонтан» забив біля ТРК «Україна» на проспекті Тракторобудівників.

«Тим часом біля ТРК Україна гвардійці Геннадія запустили новий фОнтан, на благо всіх Роднуликів і Малих. Знімав на прохолоду», – підписали відео.

Причина такої події банально проста – прорив труби. Як довго комунальники будуть усувати поломку, поки невідомо.

Тем временем возле ТРК Украина гвардейцы Геннадия запустили новый фОнтан, на благо всех Роднуликов и Малых. Тем временем возле ТРК Украина гвардейцы Геннадия запустили новый фОнтан, на благо всех Роднуликов и Малых. Снимал на прохладу. Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Freitag, 19. Juni 2020

У соціальних мережах жителі міста поставилися до побаченого з певною долею гумору і сарказму.

«Труба довірилася ділам)», «Трубу прорвало. Зате кращий в Європі парк відпочинку і найдорожчі туалети. Про лавочки забув», «Боже, боже, боже! Харків улюблене місто! У нас луДший мер!», «Гейзер Соульглітадур (освітлений сонцем)», – іронізують харків'яни під записом.

Раніше ми писали про те, що після візиту комунальників у двір будинку за адресою Дерев'янка, 17а, з'явилася нова смертельна пастка. Яка саме – показали в мережі.

На фото – дитячі гойдалки, на яких катаються двоє маленьких дітей, і поряд – пристойна яма, результат роботи комунальних служб.

З'ясувалося, що співробітники підприємства «Харківські тепломережі» проводили ремонт труб прямо на дитячому майданчику. Хто буде відповідати, якщо хто-небудь з малюків, не дай Боже, впаде в цей «портал», залишається тільки здогадуватися.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.