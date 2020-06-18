У Харкові в саду Шевченка побили людину

Відповідна інформація з'явилася в телеграм-каналі «Харків 1654».

«У саду Шевченка тіпочки з охоронного агентства сильно побили чоловіка. Чоловік пройшовся по краю фонтану, що не сподобалося охоронцеві, і він звернувся зі словами «чуєш, мавпо, і так далі», після чого слово за слово охорона повела хлопця до себе в приміщення. На відео видно, як охоронець починає першим наносити удари по обличчю», – йдеться у повідомленні.

🚨В Харькове снова скандал с охраной: Трухавчанин решил пройтись по парапету фонтана в саду Шевченко. .. Посмотрите, что с ним сделала охрана(по нашей информации, это частное охранное агенство «Антирейдер»). Gepostet von Брутальный Харьков am Donnerstag, 18. Juni 2020

На відео, опублікованому в групі «Брутальний Харків» видно, як побитий чоловік з кров'ю на обличчі виходить з кімнати охорони, а співробітники охоронного агентства намагаються відвернутися від камери. Жіночий голос за кадром повідомляє, що поліція вже викликана, а також говорить про необхідність викликати швидку.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

Охранное агенство "Антирейдер ГО Ветеран". Избивали в помещении у озера в саду Шевченко. На видео отчетливо видно, что двое держат двери, пока остальные избивают парня. Чистый беспредел. Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 18. Juni 2020

Користувачі обурилися тим, що побачили.

«Бо нєх** по парапету лазити, а потім ще охороні тяфкать, що він його маму **», «стадом на одного. Напевно, вважають себе крутими мужиками», «Що б він не зробив, ці, судячи з відео і їх вчинку, дебіли самі себе засудили і похрін, мають рацію вони чи ні! Іншим баранам урок, хоча не факт що засвоять!», «Нєх** розпускати руки! Це для одного розумника! Не вмієш розмовляти з людьми нєх** до них взагалі підходити, а якщо розмова не тягнеш нєе**р розпускати руки! Шакали», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, у Харкові закидали камінням автобус з людьми.

Як повідомляла Politeka, небезпечна розвага харківських підлітків потрапила на відео.

А ще Politeka повідомляла, що малолітні хулігани напали на харківську електричку.