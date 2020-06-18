У Харкові в саду Шевченка побили людину
Відповідна інформація з'явилася в телеграм-каналі «Харків 1654».
«У саду Шевченка тіпочки з охоронного агентства сильно побили чоловіка. Чоловік пройшовся по краю фонтану, що не сподобалося охоронцеві, і він звернувся зі словами «чуєш, мавпо, і так далі», після чого слово за слово охорона повела хлопця до себе в приміщення. На відео видно, як охоронець починає першим наносити удари по обличчю», – йдеться у повідомленні.
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На відео, опублікованому в групі «Брутальний Харків» видно, як побитий чоловік з кров'ю на обличчі виходить з кімнати охорони, а співробітники охоронного агентства намагаються відвернутися від камери. Жіночий голос за кадром повідомляє, що поліція вже викликана, а також говорить про необхідність викликати швидку.
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.
Користувачі обурилися тим, що побачили.
«Бо нєх** по парапету лазити, а потім ще охороні тяфкать, що він його маму **», «стадом на одного. Напевно, вважають себе крутими мужиками», «Що б він не зробив, ці, судячи з відео і їх вчинку, дебіли самі себе засудили і похрін, мають рацію вони чи ні! Іншим баранам урок, хоча не факт що засвоять!», «Нєх** розпускати руки! Це для одного розумника! Не вмієш розмовляти з людьми нєх** до них взагалі підходити, а якщо розмова не тягнеш нєе**р розпускати руки! Шакали», – пишуть під публікацією.
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