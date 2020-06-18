Сторонникам блогера Анатолия Шария, которые ездили в Киев на митинг, устроили «радушный» прием в Харькове

Накануне вечером в районе Холодной Горы представители военно-патриотической организации «Фрайкор» забросали камнями автобусы с людьми, которые ехали из Киева, передает KHARKIV Today.

Видео потасовки и фото с места инцидента облетели местные паблики.

⚡️Только что фрайкоровцы закидали камнями автобусы Шария. Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 17. Juni 2020

Как видно на кадрах, камнями разбили минимум пару стекол. После «обстрела» в салоне находились несколько человек, в основном женщины. Затем потасовка продолжилась в метро.

По информации издания, заместитель руководителя военно-патриотической организации «Фрайкор» Богдан Войцеховский сообщил журналистам, что находится не в Харькове, поэтому не может комментировать ситуацию.

Никаких заявлений по поводу случившегося пока не сделали и в полиции. Однако, как видно на фото "ХС Харьков", на место инцидента вызывали патрульных.

Как известно, сторонники блогера, который еще в 2010 году сбежал с Украины, требовали защиты от нападений. Мотивировал их на протест сам Анатолий Шарий. Он известен своими укринофобскими заявлениями и пророссийской пропагандой.

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